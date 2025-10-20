20/10/2025

Վիճաբանություն, ծեծկռտուք «Արթմեդ»-ում․ կասկածյալը Երևանի քաղաքապետարանի Կանաչապատման ՀՈԱԿ-ի տեղամասի պետն է

infomitk@gmail.com 20/10/2025 1 min read

Հոկտեմբերի 15-ին վիճաբանություն, ծեծկռտուք է տեղի ունեցել Երևանում:

Ժամը 13:30-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Արաբկիրի բաժնում հերթական օպերատիվ տեղեկություններն են ստացվել, որ մանկական վնասվածքով «Արթմեդ» բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել մի քաղաքացի:

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, հիվանդանոց է մեկնել ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի օպերատիվ խումբը՝ բաժնի պետ Ռուբեն Ներսիսյանի գլխավորությամբ:

Տեղում պարզվել է, որ տեղեկությունը հավաստի է, իսկ բժիշկները ոստիկաններին հայտնել են, որ վիրավորը ի վիճակի չէ կատարվածի մասին բացատրություն տալու, քանի որ գտնվում է վիրահատարանում:

Մինչ բժիշկները պայքարում էին վիրավորի կյանքի համար, ինչը նրանց հաջողվել է, Արաբկիրի ոստիկանները պարզել են, որ վիրավորը Երևանի բնակիչ 54-ամյա Իգոր Ղ.-ն է, ով վնասվածքը ստացել է ծեծկռտուքի հետևանքով և «նախաբազուկ ոսկրի միջին ⅓ կոտրվածք» ախտորոշմամբ շտապօգնության ավտոմեքենայով նշված բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Գյուլբենկյան փողոցից:

Արաբկիրի ոստիկանները պարզել են նաև, որ նույն օրը՝ ժամը 10:30-ի սահմաններում նշված փողոցի 30/3 հասցեի մոտ ծագած վիճաբանության ժամանակ նրան բռունցքով հարվածել է մի քանի անգամ Երևանի բնակիչ 23-ամյա Մայիս Ս.-ն, ում Արաբիրի ոստիկանները նույն օրը տաք հետքերով հայտնաբերել են Երևանում և մարմնական վնասվածքներ հասցնելու կասկածանքով ձերբակալել և տեղափոխել են ոստիկանության Արաբկիրի բաժին:

Գ. Շամշյանի տեղեկություններով՝ վիրավոր Իգոր Ղ.-ն աշխատում է Երևանի քաղաքապետարանի Կանաչապատման և շրջակա միջավայրի պահպանման ՀՈԱԿ-ում՝ որպես այգեպան-բանվոր, իսկ Մայիս Ս.-ն՝ նույն ՀՈԱԿ-ում՝ որպես տեղամասի պետ:

Դեպքի փաստով ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Արաբկիրի քննչական բաժին՝ հետագա քրեական վարույթ հարուցելու կամ մերժելու հարցը քննարկելու համար:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ձերբակալվել է 23 անձ, ներառյալ Գյումրու գլխավոր ճարտարապետը․ Լուսանկար

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում թալանել են «Եվրոբազա»-ն. կոտրել են չհրկիզվող պահարանն ու ու գողացել 13 միլիոն դրամ

19/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ միջոցներ են կիրառվել Մանկավարժականի ռեկտորի և պրոռեկտորի նկատմամբ

18/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հանրահայտ օպերային արիաներ և ռոք ստանդարտներ իտալացի տենոր Վիտտորիո Գրիգոլոյի կողմից, բաց մի թողեք․ Լուսանկարներ

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիճաբանություն, ծեծկռտուք «Արթմեդ»-ում․ կասկածյալը Երևանի քաղաքապետարանի Կանաչապատման ՀՈԱԿ-ի տեղամասի պետն է

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրին շարունակում է բնականոն կյանքը. Շիրակի մարզպետ

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան և Չինաստանը ազատվում են ռուսական գազից

20/10/2025 infomitk@gmail.com