21/10/2025

Վրաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը (ԵՄ) չի կարող քննարկվել

infomitk@gmail.com 21/10/2025 1 min read

Ներկայիս պայմաններում Վրաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը (ԵՄ) չի կարող քննարկվել։

Այս մասին մամուլի ասուլիսում հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։

«Վրաստանի կառավարության կողմից ազատ մամուլի, քաղաքացիական հասարակության և խաղաղ ցուցարարների դեմ ձեռնարկված միջոցառումները հակասում են Եվրամիության արժեքներին։ Հետևաբար, Վրաստանին ԵՄ անդամակցություն շնորհելը բացառվում է», – ընդգծել է Կալասը։

Բացի այդ, նա նշել է, որ Վրաստանը ներկայացված չէ այսօր Լյուքսեմբուրգում կայանալիք ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստում, որը նվիրված է տարածաշրջանային անվտանգությանը։

ԵՄ պաշտոնյան ընդգծել է, որ Վրաստանը չի հրավիրվել նախարարական մակարդակի միջոցառմանը։

Հանդիպումը, որին կմասնակցեն նաև եվրահանձնակատարներ Մարթա Կրոսը և Յոզեֆ Սիկելան, բաղկացած կլինի երկու նիստից։ Առաջին նիստը կկենտրոնանա Սևծովյան տարածաշրջանի անվտանգության և կայունության վրա, իսկ երկրորդը՝ տարածաշրջանային կապի ոլորտում համագործակցության հնարավորությունների վրա։

Հանդիպմանը կմասնակցեն ԵՄ երկրների, ինչպես նաև Արևելյան գործընկերության, Սևծովյան և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանների նախարարներ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանն անկայուն է՝ արտաքին աշխարհի հետ պաշտոնական Թբիլիսիի շփումները հասել են նվազագույնի

21/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփ – Պուտին բուդապեշտյան հանդիպմանը կլինե՞ն Մերձավոր Արևելքը և Հարավային Կովկասը

21/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աստանայի կտրուկ շրջադարձը դեպի Բաքու կբարդացնի Մոսկվայի հետ հարաբերությունները

21/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը (ԵՄ) չի կարող քննարկվել

21/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանն անկայուն է՝ արտաքին աշխարհի հետ պաշտոնական Թբիլիսիի շփումները հասել են նվազագույնի

21/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեր կյանքի շարժիչ ուժն Արմենն է, իր մեջ իմ Զավենին էլ եմ տեսնում». Զավեն Հակոբյանն անմահացել է հոկտեմբերի 9-ին Իշխանաձորի հատվածում. Լուսանկարներ

21/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արթմեդ»-ում պետը ծծեել է աշխատակցին, բռունցքով հարվածել դեմքին

21/10/2025 infomitk@gmail.com