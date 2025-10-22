22/10/2025

Առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-5 աստիճանով

22/10/2025

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից հայտնում են, որ մարզերում հոկտեմբերի 22-ի ցերեկը, 26-27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Հոկտեմբերի 23-25-ը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև։

Քամին՝ արևմտյան՝ 2-5մ/վ: Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 22-ի ցերեկը, 23-ին կբարձրանա 3-5 աստիճանով։

Երևանում հոկտեմբերի 22-ի ցերեկը, 25-27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

