Գյումրիում այնքան մարդ են ձերբակալել, որ ՁՊՎ-ներում տեղ չի եղել, մի մասին ցրել են Հայաստանով մեկ

Մեր տեղեկություններով՝ Գյումրու իրադարձությունների ժամանակ իրավապահները այնքան մարդ են ձերբակալել, որ ՁՊՎ-ներում տեղ չի եղել։ Ձերբակալվածների մի մասին տարել են Աշտարակ, մյուս մասին՝ Ալավերդի։
Ալավերդի տեղափոխվածների թվում է եղել նաեւ «Մեր ձեւով» շարժման անդամ Ռուբեն Մխիթարյանը, որը որպես փաստաբան փորձել է հանդարտեցնել իրավիճակը:
Հիշեցնենք, որ Գյումրիում 33 անձ ձերբակալվել էր։
Իրավապահները քննչական գործողություններ էին իրականացրել Գյումրիի քաղաքապետարանում, ինչին հաջորդել է Վարդան Ղուկասյանի կալանավորումը։
Բաց մի թողեք
Ռուբեն Մխիթարյանի նկատմամբ ծանր և ապօրինի մեղադրանք է առաջադրվել
«Արթմեդ»-ում պետը ծծեել է աշխատակցին, բռունցքով հարվածել դեմքին
Գյումրիում Վարդան Ղուկասյանի ձերբակալությունից հետո ձերբակալել են ևս 23 հոգու