22/10/2025

Գյումրիում այնքան մարդ են ձերբակալել, որ ՁՊՎ-ներում տեղ չի եղել, մի մասին ցրել են Հայաստանով մեկ

infomitk@gmail.com 22/10/2025 1 min read

Մեր տեղեկություններով՝  Գյումրու իրադարձությունների ժամանակ իրավապահները այնքան մարդ են ձերբակալել, որ ՁՊՎ-ներում տեղ չի եղել։ Ձերբակալվածների մի մասին տարել են Աշտարակ, մյուս մասին՝ Ալավերդի։

Ալավերդի տեղափոխվածների թվում է եղել նաեւ «Մեր ձեւով» շարժման անդամ Ռուբեն Մխիթարյանը, որը որպես փաստաբան փորձել է հանդարտեցնել իրավիճակը:

Հիշեցնենք, որ Գյումրիում 33 անձ ձերբակալվել էր։

Իրավապահները քննչական գործողություններ էին իրականացրել Գյումրիի քաղաքապետարանում, ինչին հաջորդել է Վարդան Ղուկասյանի կալանավորումը։

