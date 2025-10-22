22/10/2025

Մահացել է Շառլ Ազնավուրի քույրը․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 22/10/2025 1 min read

102 տարեկանում կյանքից հեռացել է Շառլ Ազնավուրի քույրը՝ Աիդա Ազնավուր-Կառվարենցը։ Տեղեկությունը հայտնում են Ազնավուր ընտանիքը և «Ազնավուր» հիմնադրամը։

«Աիդան խաղաղությամբ լքեց այս աշխարհը 102 տարեկանում՝ թողնելով գեղեցիկ ապրած կյանք` լի սիրով, ուժով և ընտանիքի հանդեպ նվիրվածությամբ: Ծնված լինելով գաղթի ճանապարհին՝ Սալոնիկում, 1923 թվականին՝ Աիդան իր եղբոր հետ կիսում էր ոչ միայն իրենց հայկական արմատներն ու փարիզյան դաստիարակությունը, այլև ողջ կյանքի ընթացքում կապված էր նրա հետ ջերմագույն սիրով: Նրանց կապն անչափ ամուր էր՝ հենված ընդհանուր պատմության, երաժշտության և մարդկանց հանդեպ անհուն սիրո վրա»,– ասված է հայտարարության մեջ:

Մահացել է Շառլ Ազնավուրի քույրը

Նշվում է, որ Շառլը հաճախ էր Աիդային անվանում իր կյանքի կայուն խարիսխներից մեկն ու իրենց ընտանիքի հիշողությունը:

Աիդա Ազնավուր-Կառվարենցը կհուղարկավորվի ընտանեկան գերեզմանատանը՝ Մոնֆոր-լ’Ամորիում, իր ընտանիքի անդամների և ամուսնու` Ժորժ Կառվարենցի կողքին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վահագն Ալեքսանյանի հայտարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է

22/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-5 աստիճանով

22/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեր կյանքի շարժիչ ուժն Արմենն է, իր մեջ իմ Զավենին էլ եմ տեսնում». Զավեն Հակոբյանն անմահացել է հոկտեմբերի 9-ին Իշխանաձորի հատվածում. Լուսանկարներ

21/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մետրոյի Սասունցի Դավիթ կայարանում ինտերնետը կորել է, մարդիկ խոչընդոտների են բախվում

22/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներեցեք, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ենք ապրում, թե Չեխովի Հիվանդասենյակ N 6-ում. Սիմոն Սարգսյան

22/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է Շառլ Ազնավուրի քույրը․ Լուսանկարներ

22/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյոք Հայաստանի ժողովուրդը վերջապես կարթնանա, երբ Փաշինյանը հրահանգի ձերբակալել Կաթողիկոսին

22/10/2025 infomitk@gmail.com