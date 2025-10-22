Ներեցեք, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ենք ապրում, թե Չեխովի Հիվանդասենյակ N 6-ում. Սիմոն Սարգսյան

Ներեցեք, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ենք ապրում, թե Չեխովի Հիվանդասենյակ N 6-ում։
Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Սիմոն Սարգսյանն ու առաջարկություն արել․
Որ այդպես է, ես առաջարկում եմ առաջիկա կիրակի օրը կարգալույծ արված Ստյոպա Ասատրյան – Արամ քահանայի կողմից օծվել որպես Ամենայն անհայոց կաթողիկոս, որտեղ երկու կաթողիկոսությունները, այնտեղ էլ երեք, շատ լինի’ քիչ չլինի։
Մեղա Աստծո, մեղա …
Իսկ տեսնես Օհանավան գյուղի բնակիչները համաձայն են, որ իրենց գյուղում գործի ոչ Հայ առաքելական եկեղեցուն պատկանող եկեղեցի։
Մեղա, մեղա …
Հուսամ այս գրառումս շատ լայքեր կհավաքի, որովհետեւ զարմացած եմ, որ երեկ Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարի լուսանկարս տեղից ու Տերունական աղոթքն անտեսվեց շատերիդ կողմից, ներեցեք, միթե մուսուլման ենք դառնում կամ’ գուցե բուդդիստ։
Նրա գրառումն արձագանքն է Կառավարություն – ԱԺ հարցուպատասխանի ժամանակ այս տեսանյութում առկա խոսակցությանը․
