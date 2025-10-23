23/10/2025

Երկու ամսով կալանավորվել է փաստաբան Ռուբեն Մխիթարյանը

Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ երկու ամսով կալանավորվեց «Մեր ձևով» ժողովրդական շարժման անդամ, ծանրամարտի լեգենդար մարզիչ` երջանկահիշատակ Աշոտ Մխիթարյանի որդի` փաստաբան Ռուբեն Մխիթարյանը:

Այս մասին հայտնում է «Մեր ձևով» շարժումը։

Հիշեցնենք, որ 2 օր առաջ Գյումրիում բերման էր ենթարկվել Ռուբեն Մխիթարյանը։

«Բերման է ենթարկվել «Մեր ձեւով» շարժման անդամ Ռուբեն Մխիթարյանը, որը որպես իրավապաշտպան փորձում էր հանդարտեցներ Գյումրու քաղաքապետարանում ստեղծված անթույլատրելի իրավիճակը»,- հայտնել էին «Մեր ձևով» շարժումից։

