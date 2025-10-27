27/10/2025

Արդյոք Թբիլիսիում Նաղիև – Սիմոնյան շփում եղե՞լ է

infomitk@gmail.com 27/10/2025 1 min read

Վրաստանի Պետական անվտանգության ծառայության տնօրեն Մամուկա Մդինարաձեն ընդունել է ադրբեջանցի պաշտոնակից Ալի Նաղիևին: Վրաստանի ՊԱԾ մամուլի կենտրոնի հաղորդագրության համաձայն, «ուշադրության կենտրոնում են եղել երկու երկրների ռազմավարական գործընկերությունը և անվտանգային հետագա նախաձեռությունները՝ ներառյալ տեղեկատվության և փորձի փոխանակման ակտիվացումը»:

Հոկտեմբերի 26-ին Մդինարաձեն հյուրընկալել է Հայաստանի ԱԱԾ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանին: Այդ առթիվ Վրաստանի ՊԱԾ-ը տարածել է այս հաղորդագրությունը, որ փոխանցում է apsny.ge-ն: «Կողմերը քննարկել են Վրաստանի և Հայաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունները, անվտանգային և տարածաշրջանային մարտահրավերների ասպարեզում համագործակցության խորացումը: Առանձնահատուկ կարևորվել են երկկողմ կոորդինացիան և տեղեկությունների փոխանակումը»:

Ինչպես հետևում է Մդինարաձե-Նաղիև և Մդինարաձե-Սիմոնյան բանակցությունների մասին պաշտոնական հաղորդագրությունների բծախնդրությամբ ընտրված ձևակերպումներից, հատուկ ծառայությունների համագործակցության ասպարեզում Վրաստանը և Ադրբեջանը հասել են ավելի սերտ կապերի, քան՝ Հայաստանը և Վրաստանը:

Ըստ երևույթին, դա պայմանավորված է նրանով, որ Վրաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը վերջին տասնամյակում ռազմական և անվտանգային հարցերում ձևավորել են համագործակցության հարթակ, որից Հայաստանը հասկանալի պատճառներով դուրս է մնացել:

Բայց կոնկրետ այս փուլում աչքի է զարնում Ադրբեջանի և Հայաստանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարների գրեթե համաժամանակյա այցը Թբիլիսի: Հայաստանի ԱԱԾ տնօրենը վերջերս այցելել է Բաքու:

Արդյոք Թբիլիսիում Նաղիև – Սիմոնյան շփում եղե՞լ է: Այդ մասին, իհարկե, հրապարակային տեղեկություն չկա, բայց դրանից չի հետեւում, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարները պատահաբար են մեկ օրվա կամ, գուցե, մի քանի ժամվա տարբերությամբ հանդիպել իրենց վրացի պաշտոնակցի հետ:

