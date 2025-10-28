28/10/2025

Կապանում զինծառայողը մարմնական վնասվածք է ստացել. ՊՆ

infomitk@gmail.com 28/10/2025 1 min read

Զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով զինծառայողը թեթև մարմնական վնասվածք է ստացել, նրա առողջությանը և կյանքին վտանգ չի սպառնում, այս մասին հայտնում են ՊՆ-ից։

Նախարարությունից հայտնում են, որ զինծառայողի բուժումը կազմակերպվել է կայազորային հոսպիտալում, և Երևանի Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելու անհրաժեշտություն չի առաջացել։

Մոտ 2 օր առաջ Կապանի զորամասում զինվորին գտել են հրազենային վնասվածքով։ Զինվորին զենքով կրակե՞լ են, թե՞ նա է իր վրա կրակել՝ փորձում են պարզել իրավապահները։

Մեզ հասած լուրերի՝ վիրավորված զինվորին շտապ տեղափոխել են ՀՀ ՊՆ կենտրոնական զինվորական կլինիկական հոսպիտալ։ ՊՆ-ից ի պատասխան մեր տեղեկությունների պաշտոնապես հայտնեցին․ «Նախնական տվյալներով զինծառայողը զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով թեթև մարմնական վնասվածք է ստացել, նրա առողջությանը և կյանքին վտանգ չի սպառնում, բուժումը կազմակերպվել է կայազորային հոսպիտալում, Երևանի Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելու անհրաժեշտություն չի առաջացել»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Կովկասում խաղաղության գինը և ՀՀ վարչապետի հակազդեցությունը ներսի ու դրսի ճնշումներին. NationalInterest

28/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ-ում մեկնարկել է Արեւելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի (Եվրանեսթ) 12-րդ լիագումար նստաշրջանը

28/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջրային կոմիտեի նախագահը Շիրակի, Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերում էր․ ուսումնասիրվել է ոռոգման համակարգերի և ջրամբարների վիճակը. Լուսանկար

28/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկար կյանք տուր Հայրապետի՜ն ․․․ Տեսնես Հովհաննավանքում երգում են պատարագի ժամանակ, թե ․․․ Սիմոն Սարգսյան

28/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կովկասում խաղաղության գինը և ՀՀ վարչապետի հակազդեցությունը ներսի ու դրսի ճնշումներին. NationalInterest

28/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ-ում մեկնարկել է Արեւելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի (Եվրանեսթ) 12-րդ լիագումար նստաշրջանը

28/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր ուժգին երկրաշարժ Թուրքիայում, Էրդողանն արձագանքել է

28/10/2025 infomitk@gmail.com