Կապանում զինծառայողը մարմնական վնասվածք է ստացել. ՊՆ

Զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով զինծառայողը թեթև մարմնական վնասվածք է ստացել, նրա առողջությանը և կյանքին վտանգ չի սպառնում, այս մասին հայտնում են ՊՆ-ից։
Նախարարությունից հայտնում են, որ զինծառայողի բուժումը կազմակերպվել է կայազորային հոսպիտալում, և Երևանի Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելու անհրաժեշտություն չի առաջացել։
Մոտ 2 օր առաջ Կապանի զորամասում զինվորին գտել են հրազենային վնասվածքով։ Զինվորին զենքով կրակե՞լ են, թե՞ նա է իր վրա կրակել՝ փորձում են պարզել իրավապահները։
Մեզ հասած լուրերի՝ վիրավորված զինվորին շտապ տեղափոխել են ՀՀ ՊՆ կենտրոնական զինվորական կլինիկական հոսպիտալ։
