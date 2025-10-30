Իրանը Հայաստանում նոր դեսպան ունի. Լուսանկար

Իրանը Հայաստանում նոր դեսպան ունի: Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին այդ պաշտոնում նշանակել է Խալիլ Շիրղոլամին։
Խալիլ Շիրղոլամին ներկայում Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարի հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների գծով տեղակալն է։
Հայաստանում Իրանի նախորդ դեսպան Մեհդի Սոբհանին ավարտել է իր դիվանագիտական առաքելությունը երկրում։
