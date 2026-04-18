18/04/2026

EU – Armenia

Լիտվայում սկսվել է Ռուսաստան պայթուցիկ ծանրոցներ ուղարկելու մեջ մեղադրվող հինգ տղամարդկանց դատավարությունը

infomitk@gmail.com 18/04/2026 1 min read

Քննիչները պարզել են, որ երկու փորձնական ծանրոցներ ուղարկվել են Միացյալ Նահանգներ և Կանադա, մինչդեռ այդ երկրների համար նախատեսված ևս երկուսը հայտնաբերվել են Ամստերդամում։

Վիլնյուսի դատարանը ուրբաթ օրը սկսել է Ռուսաստանի հետ ենթադրաբար կապված գործի դատավարությունը, որտեղ պայթուցիկ սարքերով ծանրոցներ են ուղարկվել Լիտվայից մի քանի արևմտյան երկրներ՝ առաքման ցանցերի միջոցով։

Հինգ անձ մեղադրվում է Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության GRU գործակալության հետ համագործակցելու մեջ՝ DHL-ի և DPD-ի միջոցով ինքնաբռնկվող ծանրոցներ պատրաստելու և ուղարկելու համար, որոնք պայթել են Գերմանիայում, Լեհաստանում և Մեծ Բրիտանիայում 2024 թվականին։

«Լսումների ընթացքում կարող են բացահայտվել տվյալներ… նույնականացված և հետախուզվող անձանց վերաբերյալ», – դատարանին ասել է դատախազ Շարունաս Աստրաուսկասը՝ ըստ BNS գործակալության։

Նա ասել է, որ հետախուզվում են ենթադրյալ ահաբեկչական խմբի այլ անդամներ։

2024 թվականի հուլիսին Լիտվայի քաղաքացին և նրա հանցակիցները «օգտվել են DHL և DPD ընկերությունների առաքման և տեղափոխման ծառայություններից և Վիլնյուսից ուղարկել են չորս ծանրոց՝ ինքնաշեն պայթուցիկ-հրկիզվող սարքերով», – ասել են դատախազները։

Չորրորդ ծանրոցը բռնագրավվել է պաշտոնյաների կողմից և չի պայթել անսարքության պատճառով։

Քննիչները պարզել են, որ երկու փորձնական ծանրոցներ ուղարկվել են Միացյալ Նահանգներ և Կանադա, մինչդեռ այդ երկրների համար նախատեսված ևս երկուսը հայտնաբերվել են Ամստերդամում։

Eurojust-ում ստեղծվել է համատեղ քննչական խումբ, որը բաղկացած է Լիտվայից, Լեհաստանից, Գերմանիայից, Նիդեռլանդներից և Մեծ Բրիտանիայից և աջակցություն է ստացել Էստոնիայից, Լատվիայից, Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից և Եվրոպոլից։

Նրանց հետաքննության համաձայն, ենթադրվում է, որ 22 անձինք գործել են Ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունների շահերից ելնելով։

Eurojust-ը պնդում է, որ կասկածյալները հավաքագրվել են առցանց հաղորդագրությունների հարթակների միջոցով, որոնց միջև բաժանվել են առաջադրանքներ։

Քննիչները կարծում են, որ հավաքագրվածները հիմնականում Լիտվայում, Լեհաստանում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և Լատվիայում բնակվող աղքատ մարդիկ էին։

Հինգ կասկածյալներ ներկայումս դատվում են Լեհաստանում դիվերսիայի գործով, և ևս հինգի համար միջազգային ձերբակալման օրդերներ են տրվել։

Հակաահաբեկչության միջազգային կենտրոնի զեկույցի համաձայն՝ Լեհաստանը «ամենահաճախ թիրախավորված երկիրն» է ամբողջ Եվրոպայում ռուսական դիվերսիոն արշավների համար։

Լիտվան և Գերմանիան կիսեցին երրորդ տեղը։

Բաց մի թողեք

1 min read

18/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

18/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

18/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

18/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

18/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

18/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

18/04/2026 infomitk@gmail.com