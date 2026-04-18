Լիտվայում սկսվել է Ռուսաստան պայթուցիկ ծանրոցներ ուղարկելու մեջ մեղադրվող հինգ տղամարդկանց դատավարությունը

Վիլնյուսի դատարանը ուրբաթ օրը սկսել է Ռուսաստանի հետ ենթադրաբար կապված գործի դատավարությունը, որտեղ պայթուցիկ սարքերով ծանրոցներ են ուղարկվել Լիտվայից մի քանի արևմտյան երկրներ՝ առաքման ցանցերի միջոցով։
Հինգ անձ մեղադրվում է Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության GRU գործակալության հետ համագործակցելու մեջ՝ DHL-ի և DPD-ի միջոցով ինքնաբռնկվող ծանրոցներ պատրաստելու և ուղարկելու համար, որոնք պայթել են Գերմանիայում, Լեհաստանում և Մեծ Բրիտանիայում 2024 թվականին։
«Լսումների ընթացքում կարող են բացահայտվել տվյալներ… նույնականացված և հետախուզվող անձանց վերաբերյալ», – դատարանին ասել է դատախազ Շարունաս Աստրաուսկասը՝ ըստ BNS գործակալության։
Նա ասել է, որ հետախուզվում են ենթադրյալ ահաբեկչական խմբի այլ անդամներ։
2024 թվականի հուլիսին Լիտվայի քաղաքացին և նրա հանցակիցները «օգտվել են DHL և DPD ընկերությունների առաքման և տեղափոխման ծառայություններից և Վիլնյուսից ուղարկել են չորս ծանրոց՝ ինքնաշեն պայթուցիկ-հրկիզվող սարքերով», – ասել են դատախազները։
Չորրորդ ծանրոցը բռնագրավվել է պաշտոնյաների կողմից և չի պայթել անսարքության պատճառով։
Քննիչները պարզել են, որ երկու փորձնական ծանրոցներ ուղարկվել են Միացյալ Նահանգներ և Կանադա, մինչդեռ այդ երկրների համար նախատեսված ևս երկուսը հայտնաբերվել են Ամստերդամում։
Eurojust-ում ստեղծվել է համատեղ քննչական խումբ, որը բաղկացած է Լիտվայից, Լեհաստանից, Գերմանիայից, Նիդեռլանդներից և Մեծ Բրիտանիայից և աջակցություն է ստացել Էստոնիայից, Լատվիայից, Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից և Եվրոպոլից։
Նրանց հետաքննության համաձայն, ենթադրվում է, որ 22 անձինք գործել են Ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունների շահերից ելնելով։
Eurojust-ը պնդում է, որ կասկածյալները հավաքագրվել են առցանց հաղորդագրությունների հարթակների միջոցով, որոնց միջև բաժանվել են առաջադրանքներ։
Քննիչները կարծում են, որ հավաքագրվածները հիմնականում Լիտվայում, Լեհաստանում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և Լատվիայում բնակվող աղքատ մարդիկ էին։
Հինգ կասկածյալներ ներկայումս դատվում են Լեհաստանում դիվերսիայի գործով, և ևս հինգի համար միջազգային ձերբակալման օրդերներ են տրվել։
Հակաահաբեկչության միջազգային կենտրոնի զեկույցի համաձայն՝ Լեհաստանը «ամենահաճախ թիրախավորված երկիրն» է ամբողջ Եվրոպայում ռուսական դիվերսիոն արշավների համար։
Լիտվան և Գերմանիան կիսեցին երրորդ տեղը։
