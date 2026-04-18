Այս շաբաթ Վաշինգտոնում եվրոպացիները փորձեցին համոզել ԱՄՆ-ին։ Նրանց ջանքերը թարգմանության մեջ կորան

Թրամփի վարչակազմը, որը կենտրոնացած էր Չինաստանի հետ տնտեսական սպառազինությունների մրցավազքի և նրա արտաքին քաղաքականության նպատակների վրա, կարծես թե չի լսում Եվրոպային։
ՎԱՇԻՆԳՏՈՆ — Երբ եվրոպացի ֆինանսական պաշտոնյաները այս շաբաթ ժամանեցին ԱՄՆ մայրաքաղաք՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի գարնանային հանդիպումների համար, նրանք փորձեցին ամերիկացիներին ներգրավել մայրցամաքի առջև ծառացած գոյաբանական տնտեսական խնդիրների շուրջ՝ Իրանի պատերազմի տնտեսական հետևանքներից մինչև համաշխարհային ֆինանսական համակարգի առջև ծառացած սպառնալիքները և Ուկրաինային աջակցությունը։
Չնայած իրենց լավագույն ջանքերին, նրանց ուղերձները, կարծես, կորան թարգմանության մեջ, քանի որ ԱՄՆ-ն կենտրոնանում է Չինաստանի հետ տնտեսական սպառազինությունների մրցավազքի և նրա արտաքին քաղաքականության նպատակների վրա։
Մռայլ ճեպազրույցների սենյակներում, դեսպանատների տեռասներում և քաղաքի կենտրոնի շքեղ ռեստորաններում կորպորատիվ ղեկավարները, բարձրաստիճան պաշտոնյաները և ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի առաջատար լոբբիստները պատկերեցին տրանսատլանտյան հարաբերությունների ներկայիս վիճակը։
Սա այն դեպքն է, երբ եվրոպական մտահոգությունները՝ սկսած Ռուսաստանից եկող աշխարհաքաղաքական սպառնալիքից մինչև էներգամատակարարման ցնցումներ, ԱՄՆ-ում ոչ բանկային վարկավորումից իրենց ֆինանսական շուկաներին սպառնացող ռիսկերը, ամերիկացիների կողմից համարվում են երկրորդական։
«Եվրոպան երբեմն կորչում է երկու խոշորների հետ», – ինձ ասաց S&P Global Ratings-ի գլոբալ գլխավոր տնտեսագետ Փոլ Գրյունվալդը՝ նկատի ունենալով ԱՄՆ-ն և Չինաստանը։ Երբ Եվրոպան քննարկվում է ԱՄՆ տնտեսական զրույցներում, այն հաճախ «մի փոքր բացասական» թեքումով է, մինչդեռ Ռուսաստանը քննարկվում է համաշխարհային էներգետիկ շուկային իր նշանակության տեսանկյունից, «ոչ թե որպես անվտանգության հարց», – ավելացրեց նա՝ սուրճ խմելով Վաշինգտոնի շոգ կենտրոնում։
Այս շաբաթ Համաշխարհային բանկի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հանդիպումների մասնակիցների շրջանում կար այն զգացողությունը, որ ԱՄՆ-ն՝ իր ներքին արհեստական բանականության արդյունաբերության տնտեսական խթանի վրա հենվելով և համեմատաբար մեկուսացված Իրանի պատերազմի ֆինանսական հետևանքներից՝ իր էներգետիկ անկախության պատճառով, կարող է թույլ տալ իրեն եսակենտրոն լինել։
Սակայն Եվրոպան՝ պայքարելով աճի համար, տնտեսապես ավելի խոցելի լինելով այն պատերազմի հետևանքներին, որը ինքը չի սկսել, և քաղաքականապես կրելով Թրամփի վարչակազմի զայրույթի բեռը՝ Իրանում ռազմական գործողություններին չմիանալու համար, այլընտրանք չունի, քան նայել դեպի դուրս։
Նույնիսկ հանրային մակարդակով Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերից հնչող հայտարարությունները շատ տարբեր պատմություններ են պատմում։ Այս շաբաթ Իրանի պատերազմի տնտեսական հետևանքների վերաբերյալ երկու հիմնական հայտարարությունները հնչեցին ֆինանսների նախարարների ժամանակավոր խմբի կողմից՝ առանց ԱՄՆ-ի, և Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարությունից, որը նախագահում է G7 բանակցությունները։
Ֆրանսիացիների կարծիքով, G7 նախարարները, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ն, «միաձայն» էին երկարատև հակամարտության համաշխարհային տնտեսության համար ծախսերը սահմանափակելու անհրաժեշտության հարցում։ Ամերիկացիների կարծիքով, ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը «ընդգծել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության հանձնառությունը տնտեսական զայրույթին» իր եվրոպացի գործընկերների հետ հանդիպումներում։
Աճի դժվարություններ
Վաշինգտոնի գրասենյակային շենքերում և պատմական հյուրանոցներում ֆինանսական ոլորտի հավաքույթների ժամանակ ԵՄ-ի ջանքերը՝ խթանելու աճը և ներդրումները՝ վերացնելով եվրոպական կապիտալի շուկաների մասնատվածությունը, արդյունաբերության և կարգավորող մարմինների կողմից դիտարկվել են կա՛մ հետաքրքրասիրությամբ, քանի որ նրանք չեն հասկանում նախագիծը, կա՛մ սկեպտիցիզմով, քանի որ կասկածում են, որ ԵՄ-ն կարող է հաղթահարել իր ներքին մրցակցությունը և ինտեգրվել։
Այս շաբաթ Բեսենթը կրկնեց ԱՄՆ-ի մանտրան, որ «ֆինանսական կայունության համար ամենամեծ ռիսկը աճի բացակայությունն է», մեղադրելով ԵՄ-ին «չկարողանալ հետևել Դրագիի զեկույցին… այն մասին, թե ինչպես այն կբարձրացնի աճը»։ Դաշինքի գոյությունը պետք է «նպաստի անդամների միջև առևտուրին, այն դարձնի ավելի սահուն, ստեղծի ավելի մեծ բարգավաճում, և պարզվում է, որ դա, հավանաբար, խոչընդոտ է եղել», – ասաց նա։
Եվրոպացիները ավելի հաշտեցնող տոնով հանդես եկան։ Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարար Ռեյչել Ռիվզը հայտարարեց, որ Մեծ Բրիտանիայի առևտրային համաձայնագիրը ԱՄՆ-ի հետ «բխում է մեր երկու երկրների շահերից» և ասաց, որ ԱՄՆ գործընկերների հետ կապիտալի շուկաների և ֆինանսական ծառայությունների ապագայի վերաբերյալ տեխնիկական աշխատանքները առաջ են շարժվում։ «Այդ հարաբերությունները և այդ համատեղ աշխատանքը շարունակվում են», – ասաց նա։
ԵՄ տնտեսական հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը նույնպես կարևորեց տրանսատլանտյան կապերը։ «Ընդհանուր մարտահրավերների առջև ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն միասին ավելի ուժեղ են։ Չնայած տարաձայնությունները հստակ են, մենք միշտ կարողացել ենք հաղթահարել դրանք և պետք է շարունակենք դա անել», – ասաց նա POLITICO-ին։
Սակայն աճի կանխատեսումները նվազեցնելու, մայրցամաքի էներգետիկ անվտանգությունը ամրապնդելու և եվրոպական բանկերի համար գերհզոր արհեստական բանականության ռիսկերը կանխելու շաբաթներ շարունակ տևած փորձերից հետո այդ դիվանագիտական վճռականությունը կարող է սկսել թուլանալ։
Չնայած ԵՄ-ն հանձնառու է ԱՄՆ-ի հետ «կառուցողական հարաբերություններին», Դոմբրովսկիսն ասաց. «Մենք աչք չենք փակի մեր շահերին սպառնացող որևէ ռիսկի վրա»։
