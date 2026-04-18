ԵՄ-ն կկիրառի դաշինքի փոխօգնության կետը հարձակման դեպքում

Զորավարժությունները տեղի են ունենում այն բանից հետո, երբ Կիպրոսը թիրախավորվեց անօդաչու թռչող սարքերի կողմից Իրանի, Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների միջև պատերազմի ժամանակ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – ԵՄ-ն պետք է որոշի, թե ինչպես կարձագանքի, եթե իր երկրներից մեկը հարձակման ենթարկվի։
Այս տեսակի առաջին գործողության շրջանակներում գլխավոր դիվանագետ Կայա Կալասը հաջորդ ամիս պետք է վերահսկի այսպես կոչված «սեղանի վրա» անցկացվող զորավարժությունը՝ պարզելու համար, թե ինչպես է գործնականում գործելու դաշինքի փոխօգնության կետը՝ 42.7 հոդվածը, ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ծրագիրը նախատեսում է ստուգել դաշինքի քաղաքական, այլ ոչ թե ռազմական արձագանքը։
«Մենք [պաշտպանության] նախարարների հետ կանցկացնենք զորավարժություն [հետո]՝ տեսնելու, թե ինչպես է դա գործնականում գործում», – ասել է պաշտոնյան, որին անանունությունը տրամադրվել է պլանավորման գաղտնի բնույթի պատճառով։
Կետում նշվում է, որ եթե ԵՄ անդամը բախվում է «զինված ագրեսիայի», մյուս անդամները պարտավոր են նրան «օգնության և աջակցության հասնել իրենց ուժերի սահմաններում եղած բոլոր միջոցներով»։ Կետը չի նշում, թե արդյոք նման օգնությունը ներառում է ռազմական արձագանք, և պարունակում է այնպիսի չեզոք պետությունների համար համապատասխան ձևակերպումներ, ինչպիսիք են Ավստրիան և Իռլանդիան։
Խաղերը կանցկացվեն ԵՄ Քաղաքական և անվտանգության կոմիտեում (ՔԱԿ), որը կազմված է ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետներից։ Սա առաջին դեպքը չէ, որ ՔԱԿ-ն կքննարկի այս կետը գործառնական դարձնելու եղանակը, բայց այս անգամ նրանք կփորձարկեն այնպիսի սցենարներ, ինչպիսին է երկու երկրների կողմից այս կետի ակտիվացման կոչի դեպքը, բայց դեռևս ոչ ավելի մտահոգիչ իրադարձությունների հաջորդականությունը, օրինակ՝ ինչ անել, եթե ռուսական հրթիռ արձակվի եվրոպական պետության դեմ, որը մնում է ՆԱՏՕ-ի տիրույթում, ասացին երկու դիվանագետներ։
ԵՄ անդամների մեծ մասը նույնպես անդամակցում է ՆԱՏՕ-ին և, հետևաբար, ընդգրկված է դրա 5-րդ հոդվածի փոխադարձ պաշտպանության կետով, որը հստակորեն վերաբերում է ռազմական ուժի կիրառմանը՝ մյուս ստորագրողներին օգնելու համար։
ԵՄ 42.7 հոդվածը տարբերվում է ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածից, քանի որ այս օգնությունը կարող է տրամադրվել բազմաթիվ ձևերով, ոչ միայն ռազմական առումով. այն նաև ներառում է մարդասիրական օգնություն կամ ֆինանսական միջոցներ կամ էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, ըստ դիվանագետների։ Արևելքի որոշ երկրներում մտավախություններից մեկն այն է, որ 42.7 հոդվածի շուրջ քննարկումը կարող է սխալ տպավորություն թողնել ամերիկացիների վրա և նրանց պատրվակ տալ՝ ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ իրենց հետաքրքրությունը հետագայում նվազեցնելու համար: 42.7 հոդվածը «լրացնում է 5-րդ հոդվածը», – ընդգծել է պաշտոնյաներից մեկը։
Սակայն տրանսատլանտյան լարվածությունը, այդ թվում՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Գրենլանդիան բռնագրավելու սպառնալիքները, խարխլել են 5-րդ հոդվածի նկատմամբ հավատը և նոր հետաքրքրություն են առաջացրել ԵՄ անվտանգության կարգավորումների նկատմամբ: Դաշինքի անդամակցության ձգտող անդամները այժմ ավելի ու ավելի հաճախ են հիշատակում անվտանգությունը որպես ԵՄ-ին միանալու խթան՝ հարստության և կայունության հետ մեկտեղ։
42.7 հոդվածի նկատմամբ հետաքրքրությունը խթանող մեկ այլ գործոն է ԵՄ պետությունների դեմ հարձակման ռիսկի աճը։
Մարտին Լիբանանից արձակված անօդաչու թռչող սարքերի թիրախ դառնալուց հետո, մասնավորապես Կիպրոսը հետաքրքրություն է հայտնել ուսումնասիրելու, թե ինչպես է գործնականում գործելու 42.7 հոդվածը։
ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ Կիպրոսում, որտեղ, ինչպես սպասվում է, առաջնորդները կտեղեկացվեն Կալլասի կողմից ընթացիկ աշխատանքների մասին, ինչպես նշել է նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան իր հրավերի նամակում։ Երկու դիվանագետների խոսքով՝ հենց Կիպրոսն էր, որ պնդեց, որ այս կետը ներառվի առաջնորդների օրակարգում։
Գրենլանդիայի վերաբերյալ Թրամփի պնդումները բանավեճ առաջացրին 42.7 հոդվածի շուրջ, իսկ Եվրոպայի պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը հունվարին հայտարարեց, որ փոխօգնության կետը կկիրառվի Գրենլանդիայի դեպքում։ Նա նաև կոչ արեց ԵՄ-ին կատարելագործել հոդվածը՝ այն լիովին գործունակ դարձնելու նպատակով՝ հստակ ռազմական հրամանատարական կառուցվածքով։
Սեղանի վրա վարժանքներից բացի, ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության բաժինը՝ Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը, պատրաստում է մի փաստաթուղթ, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես կարող են անվտանգության երաշխիքները գործնականում գործել։
42.7 հոդվածը կիրառվել է միայն մեկ անգամ։ Դա Ֆրանսիան էր 2015 թվականի նոյեմբերին՝ Փարիզում ԻՊ-ի կողմից իրականացված մի շարք մահացու ահաբեկչական հարձակումներից հետո։
