ԵՄ-ն մտադիր է ավելի խիստ պատժամիջոցներ կիրառել միասնական շուկայի կանոնները խախտողների համար

«Մեկ Եվրոպա, մեկ շուկա» ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ համատեղ հռչակագրի նախագիծը կոչ է անում Բրյուսելին պատժել ԵՄ երկրների կողմից դանդաղկոտությունը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Փաստաթղթի նախագծի համաձայն՝ Եվրոպական հանձնաժողովը պատրաստվում է ավելի խիստ պատժամիջոցներ կիրառել ԵՄ-ում առևտուրը խոչընդոտող երկրների նկատմամբ։
Նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ցանկանում է վերափոխել երեք տասնամյակի պատմություն ունեցող միասնական շուկան՝ Չինաստանի և ԱՄՆ-ի նկատմամբ դաշինքի մրցունակությունը բարձրացնելու համար՝ հիմնվելով Իտալիայի նախկին վարչապետ Մարիո Դրագիի առաջարկությունների վրա, որը զգուշացրել էր, որ ԵՄ-ն կբախվի «դանդաղ անկման տանջանքի», եթե չձեռնարկի վճռական գործողություններ։
Գործողությունների ծրագիրը, որը կոչվում է «Մեկ Եվրոպա, մեկ շուկա» ճանապարհային քարտեզ, նպատակ ունի մինչև 2027 թվականի վերջը ավարտել ամեն ինչի վերափոխումը՝ սկսած ընկերությունների հիմնադրման կանոններից մինչև պետական գնումներ և աշխատողների գործուղում։
Մի քանի երկրներ ողջունել են ծրագիրը ուրբաթ օրը ԵՄ 27 դեսպանների հանդիպման ժամանակ։ Ֆոն դեր Լեյենը, ինչպես սպասվում է, առաջնորդներին կներկայացնի «ճանապարհային քարտեզը» հաջորդ շաբաթ կայանալիք ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի ժամանակ, սակայն ԵՄ կառավարությունների և Եվրախորհրդարանի պաշտոնական հաստատումը, ինչպես սպասվում է, կգա ավելի ուշ փուլում։
ԵՄ միասնական շուկան ստեղծվել է 1990-ականներին՝ ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և մարդկանց ազատ տեղաշարժը հնարավոր դարձնելու համար։
Սակայն վերջին տարիներին այն խճճվել է կանոնների ցանցի մեջ, որոնք բարձրացնում են բիզնեսի ծախսերը և խոչընդոտում են միջսահմանային առևտուրը դաշինքի ներսում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը գնահատում է, որ ԵՄ ներքին խոչընդոտները՝ սկսած սննդի պիտակների վրա լեզվական կանոններից մինչև բեռնատարների վրա տարբեր քաշի սահմանափակումներ, համարժեք են ապրանքների վրա 44 տոկոս և ծառայությունների վրա 110 տոկոս սակագնի։
Հանձնաժողովը պնդում է, որ դրա համար մեղավոր են անդամ երկրները, քանի որ նրանք պարբերաբար անտեսում են իր առաջարկությունները և ընդունում են իրենց սեփական կանոնները՝ տեղական շահագրգիռ կողմերին պաշտպանելու համար։
Այս խնդիրը լուծելու վերջին փորձով հանձնաժողովը առաջարկել է խստացնել ԵՄ այն երկրների պահանջները, որոնք անտեսում են իր խորհուրդները։
«Հանձնաժողովը կհետևի առաջընթացին հիմնական ցուցանիշների միջոցով և կօգտագործի բոլոր հասանելի գործիքները, այդ թվում՝ խախտման ընթացակարգերը [իրավական գործողություններ], իրականացման բացերը լուծելու համար», – գրում է Հանձնաժողովը նախագծում։
«Սարսափելի տասնյակի» վերացումը
ԵՄ-ի նպատակն է մինչև 2027 թվականի մարտը վերացնել ԵՄ միասնական շուկայի հիմնական խոչընդոտները՝ այսպես կոչված «Սարսափելի տասնյակը»։ Դրանք ներառում են ԵՄ բարդ կանոններ, համընկնող ազգային օրենսդրություն և բարդ բիզնեսի հիմնադրման օրենքներ։
Բրյուսելն արդեն իսկ դատական վարույթներ է սկսում այն երկրների դեմ, որոնք խոչընդոտում են միասնական շուկայում առևտուրը։ Սակայն այս դեպքերը հաճախ տարիներ են տևում, մինչև տուգանքներ են կիրառվում։ Հանձնաժողովի պաշտոնյաները վաղուց խրախուսում են ավելի արագ և ավելի խիստ պատժամիջոցներ։
ԵՄ երկրների կողմից իրականացվող աշխատանքների ավելացման հետագա փորձի շրջանակներում ԵՄ գործադիր մարմինը նախատեսում է իր հաջորդ 1.8 տրիլիոն եվրոյի երկարաժամկետ բյուջեի շրջանակներում վճարումները կապել միասնական շուկան ամրապնդելու համար նախատեսված բարեփոխումների իրականացման հետ։
Փաստաթուղթը նաև բացում է դռներ երկրների փոքր խմբերի համար, որոնք միավորում են ուժերը՝ բարեփոխումները առաջ մղելու համար, եթե դաշինքի 27 պետությունների միջև միաձայն համաձայնություն չլինի։
Ծրագիրը պարզեցումը ընդգծում է որպես հինգ հիմնասյուներից առաջինը, որոնց վրա անդամ երկրները պետք է աշխատեն ԵՄ ինստիտուտների հետ համատեղ: Փաստաթղթում ասվում է, որ դրանք կներառեն ճկուն օրենսդրական գործիքների նախապատվությունը և դանդաղ առաջընթաց գրանցող կամ արդյունքներ չտվող կանոնների հետևումը։
Հիմնական առաջնահերթությունների թվում են նաև ավելի ինտեգրված միասնական շուկան, ուժեղ առևտրի պաշտպանությունը, էներգիայի գների իջեցումը և ածխածնի նվազեցումը, ինչպես նաև թվային և արհեստական բանականության վերափոխման խթանումը։
Հանձնաժողովի, խորհրդարանի և խորհրդի կազմով ղեկավար խումբը կհետևի առաջընթացին և կկապվի յուրաքանչյուր երկու ամիսը մեկ: Դա արդյունավետորեն կհաստատի եռակողմ երկխոսության ձևաչափը կամ «եռյակը», որը ծառայում է որպես ֆորում ԵՄ ինստիտուտների համար՝ փոխզիջումների հասնելու համար։
Բաց մի թողեք
