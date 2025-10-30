Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմը տևել է 38 տարի, միլիոնավոր մարդիկ են զոհվել․ Թրամփ

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմը տևել է 38 տարի, և նախագահ Պուտինը զանգահարել է ինձ և ասել, որ զարմանալի է, որ մենք չկարողացանք այն կանգնեցնել։
Դրա մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Պատերազմը տևել է 38 տարի, միլիոնավոր մարդիկ են զոհվել, իսկ մենք հաղթահարել ենք դա։ Երկու երկրներն ավելի ու ավելի են հաշտվում, իսկ մեկ ժամ անց նրանք գրկախառնվել են, և դա զարմանալի էր։ Դրանք շատ լավ երկրներ են, շատ լավ առաջնորդներ։ Նրանք երկուսն էլ ասել են, որ իրենց քաղաքական կյանքի ընթացքում նրանք միայն հակառակորդի վրա են կրակել»,- նշել է Թրամփը։
Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 8-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Սպիտակ տանը Թրամփի ներկայությամբ նախաստորագրեցին խաղաղության համաձայնագիր և ստորագրեցին մի շարք փաստաթղթեր, դրանց թվում՝ «Թրամփի ճանապարհ՝ հանուն խաղաղության և բարգավաճման» (TRIPP) ծրագրի մեկնարկը։
Բաց մի թողեք
Վարչապետի հայտարարության և իրականության հակասությունը․ ինչպես հեռացավ ԲԴԽ նախկին նախագահը
ԱԱԾ «նկուղներում հոգևորականներ են՝ ինչպես Ստալինի ժամանակներում
Արցախում ծառայության նշանակված առաջին հոգևորականը Միքայել վարդապետ Աջապահյանն էր