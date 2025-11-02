Այսօր որքան մարդ է մասնակցել Հովհաննավանքի հանրահավաք – կեղծ պատարագին․ Լուսանկար

Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի կեղծ պատարագին բարձրությունից արված լուսանկարը արհեստական բանականության միջոցով հաշվեցինք, պարզվեց ստորև թվերը․
Եկեղեցու առջևի գլխավոր հրապարակը — ամենախիտ բազմությունն է։
Այստեղ երևում է մոտ 350–450 մարդ։
2. Բակը և պատի մոտ գտնվող արահետները — ավելի ցրված խմբեր են, մոտ 150–200 մարդ։
3. Կայանատեղին և հարակից փողոցը — առանձին խմբեր են, մոտ 80–100 մարդ։
Ընդհանուր առմամբ մարդկանց մոտավոր քանակը՝ 580-ից մինչև 750 մարդ։
