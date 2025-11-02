Հայաստանը ԵՄ անդամ դարձնելու նպատակ

Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը հիշեցնում է հայ հասարությանը եւ շնորհավորում է եվրոպական ժողովուրդներին այն կապակցությամբ, որ 1993 թ. նոյեմբերի 1-ին ստեղծվեց Եվրոպական Միությունը։
32 տարի առաջ այն հանդիսանում էր Բելգիայի, Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Դանիայի, Իռլանդիայի, Իսպանիայի, Իտալիայի, Լյուքսեմբուրգի, Հունաստանի, Նիդերլանդների եւ Ֆրանսիայի միջեւ քաղաքական, տնտեսական, առեւտրաֆինանսական դաշինք, որը հետագայում ընդլայնվեց մինչեւ 27 անդամ – երկրների միավորում։
2025 թ. մարտի 25-ին ՀՀ ԱԺ ընդունեց ԵՄ անդամակցության մասին օրենքը, որն առայժմ չի կատարվում։ ՀԵՎԿ-ը հետամուտ է լինելու Հայաստանը ԵՄ անդամ դարձնելու նպատակի իրականացմանը։
ՀԵՎԿ նախագահ Տիգրան Խզմալյանի ֆեյսբուքյան էջից
Բաց մի թողեք
Փաշինյանը հաջորդ կիրակի գրանցելու է կապիտուլիացիա․ Մարտիրոսյան
Վերջում դու ո՞ւմ մոտ պիտի գնաս …
Վերջնախաղն է ընթանում․ Լիլիթ Գալստյան