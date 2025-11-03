03/11/2025

Արմինե Ստեփանյանը՝ իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնակատար

infomitk@gmail.com 03/11/2025 1 min read

Երևանի քաղաքապետարանում կայացած գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում․

Փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանը հայտարարեց, որ Արմինե Ստեփանյանը նշանակվել է Երևանի քաղաքապետարանի  աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնակատար:

