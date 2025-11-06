06/11/2025

Ի՞նչ բացառիկ ծառայություններ է մատուցել Նիկոլ Փաշինյանը Ղազախստանին

06/11/2025

Նոյեմբերի 8-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում տեղի կունենա ՀԱՊԿ (Հավաքական անվտանգության մասին Պայմանագրի կազմակերպություն) անդամ երկրների առաջնորդների գագաթաժողովը:

Հրապարակ թերթը գրել է․ Նույն օրը` օրվա առաջին կեսին կկայանա ԱՊՀ անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, ապա առաջին դեմքերի նստաշրջանը, որին մեր տեղեկություններով, մասնակցելու է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը:

Այս մասին արդեն պաշտոնապես հաղորդել է Ղազախստանի ԱԳ նախարարության մամուլի ծառայությունը:

Մեր տեղեկություններով, Ղազախստանի իշխանությունները որոշել են Նիկոլ Փաշինյանին այդ օրը բարձր պարգեւի արժանացնել: Դա, ըստ ամենայնի կլինի Ղազախստանի բարձր պետական պարգևը, որը շնորհվում է օտարերկրացիներին, եւ կոչվում է Ալտին Կիրանի (Ոսկե արծիվ) շքանշան: Այն շնորհվում է «Ղազախստանի Հանրապետությանը մատուցված բացառիկ պետական ծառայությունների համար»։

Անշուշտ կհարցնեք, թե այդ ի՞նչ բացառիկ ծառայություններ է մատուցել Նիկոլ Փաշինյանը Ղազախստանին: Պարզվում է, մատուցել է` ողջ թյուրքական աշխարհի միավորմանն է նպաստել, համաձայնել է Զանգեզուրի միջանցքը տալ, որ Թուրքիայից մինչեւ Միջին Ասիա անարգել կապ ստեղծվի եւ դարձել է բոլոր թրքալեզու պետությունների աչքի լույսը:

