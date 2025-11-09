Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպս․ Պռոշյանն ուղերձ է հղել «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ից

Հայ առաքելական եկեղեցու Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպս․ Պռոշյանն ուղերձ է հղել «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկից․
«Սիրելինե՛ր, մի՛ վհատվեք և մի՛ տրտմեք։ Արդարությունը մարդու ձեռքով կարող է ժամանակավորապես խեղաթյուրվել, բայց Աստծու արդար դատաստանը հավիտենական է և անսխալական։ Մարդիկ կարող են շղթայել մարմինը, բայց ոչ երբեք՝ հավատքը։ Ինչպես առաքյալն է գրում. «Աստծու խոսքը շղթայված չէ» (Բ Տիմոթ․ 2․9)։
Աղոթում եմ, որ այս օրերին դուք չթուլանաք ձեր հավատքի մեջ, այլ առավել ամրանաք՝ սիրո, համբերության և միասնականության ոգով։ Եկեղեցին միշտ զորացել է հալածանքների միջով անցնելիս։
Հիշե՛ք՝ ոչինչ չի կարող բաժանել մեզ Քրիստոսի սիրուց․ ո՛չ վիշտը, ո՛չ հալածանքը, ո՛չ զրպարտությունը։ Այդ սերն է, որ կապում է մեզ՝ հովիվ և հոտ, նույն Հոգով և նույն հավատքով։
Թող Տերը օրհնի ձեզ, պահի ձեր տները, և լույս տա ձեր հոգիներին։
Ամեն»։
Բաց մի թողեք
Մահացել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի հայրը. Լուսանկար
Նոյեմբերի 9-ի աստղագուշակ․ Կարևոր է չտրվել սադրանքներին և հիշել ձեր սեփական շահերը
Օդի ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ. ինչ եղանակ սպասել առաջիկա օրերին