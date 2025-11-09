09/11/2025

Արցախը պարտվեց… Պարտվեց ոչ այնքան դիմահար, որքան թիկունքից հասցված հարվածից. Հասրաթյան

infomitk@gmail.com 09/11/2025 1 min read

Արցախի ՊԲ նախկին խոսնակ Սենոր Հասրաթյանը գրում է․

«Այսօր նոյեմբերի 9-ն է…

Ուղիղ 5 տարի առաջ՝ այս օրը, երբեմնի հաղթող Արցախը պարտվեց… Պարտվեց ոչ այնքան դիմահար, որքան թիկունքից հասցված հարվածից…

Շուրջ 12,5 հազար ք/կմ տարածքի վրա ստեղծված հայկական 30-ամյա երկրորդ պետականությունը հայտնվեց շնչահեղձ վիճակում…

Հազարավոր նվիրյալների կյանքեր. անտուն ու անտեր մնացած ընտանիքներ, խուլ շրջափակում և… ի վերջո, զանգվածային հայրենազրկում…»։

Բաց մի թողեք

1 min read

(Չ)դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանի ակնհայտ անարդար դատական ակտ կայացնելու ևս մեկ ապացույց

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիմա էլ ասում է՝ իբր ինչի էիք կռվում, դա անգամ «մեր հողը» չէր․ Հայրապետյան

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

44-օրյա պատերազմը կարող էր այլ ելք ունենալ․ Սերժ Սարգսյան

09/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը սկսել է իր աշխատասենյակ «բերման ենթարկել» մարզպետներին, որտեղ է հոգնայի փուչիկը

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նյու Յորիքի ներընտիր քաղաքապետը մերժում է Թրամփին ու նրա օրակարգը

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

(Չ)դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանի ակնհայտ անարդար դատական ակտ կայացնելու ևս մեկ ապացույց

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե Ադրբեջանը համաձայնվի՝ կարելի է հանդիպել եռակողմ հանդիպում․ Ուրալօղլու

09/11/2025 infomitk@gmail.com