Արցախը պարտվեց… Պարտվեց ոչ այնքան դիմահար, որքան թիկունքից հասցված հարվածից. Հասրաթյան

Արցախի ՊԲ նախկին խոսնակ Սենոր Հասրաթյանը գրում է․
«Այսօր նոյեմբերի 9-ն է…
Ուղիղ 5 տարի առաջ՝ այս օրը, երբեմնի հաղթող Արցախը պարտվեց… Պարտվեց ոչ այնքան դիմահար, որքան թիկունքից հասցված հարվածից…
Շուրջ 12,5 հազար ք/կմ տարածքի վրա ստեղծված հայկական 30-ամյա երկրորդ պետականությունը հայտնվեց շնչահեղձ վիճակում…
Հազարավոր նվիրյալների կյանքեր. անտուն ու անտեր մնացած ընտանիքներ, խուլ շրջափակում և… ի վերջո, զանգվածային հայրենազրկում…»։
