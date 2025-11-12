12/11/2025

«Քոչարյան Ռոբերտ, մին հարց տամ լի Ծեզ». Տիգրան Պետրոսյան

12/11/2025

Արցախցի հասարակական գործիչ Տիգրան Պետրոսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. «Քոչարյան Ռոբերտ, մին հարց տամ լի Ծեզ…

1994 թվականին հազարավոր հայերի օգնությամբ, հազարավոր զոհերի գնով մենք հաղթեցինք պատերազմում։ Դուք այն ժամանակվանից երկար տարիներ «ռուլի վրա» էիք, ինչո՞ւ չկարողացաք պարտված, ծնկի եկած թշնամուն խաղաղություն պարտադրել։ Հայ Ազգը կռվեց, չոքացրեց թշնամուն, իսկ Դուք այն ժամանակ չկարողացաք օգտվել այդ պահից, լավ կլինի էլ բանակցություններից ընդհանրապեա չխոսաք…

Քոչարյան Ռոբերտ, 2021-ի ընտրություններում Դուք Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի երաշխավորն էիք, Ձեր շուրջը հավաքված մարդկանց մեծամասնությունը փողի համար է աջակցել Ձեզ…

Իսկ գալիք ընտրություններում Ձեզ ընդհանրապես շանս չունեք, որովհետև քաղաքական դաշտը նոր փողատեր է «ստացել», ով ավելի է առատաձեռն, ձեր աջակիցների կեսից ավելին արդեն անցել է Տաշիրի ճամբար…

Քոչարյան Ռոբերտ, քանի՞ արցախցու եք ձեռք մեկնել, աջակցել այս դժվարին օրերին։ Գոնե կարող ե՞ք 3 հոգու անուն տալ, ում անձամբ Դուք աջակցել եք…

Քոչարյան Ռոբերտ, այն, որ հանրության մի մասը արցախահայերի հանդեպ այլ կերպ է տրամադրված՝ նաև Ձեր պատճառով է…

Կարճ ասած՝ կորչի քինա կայֆավատ ըրա լի, զաե…ըք ըրալ տուք արդեն, այ Նիկոլի երաշխավորներ…»:

No photo description available.

