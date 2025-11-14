Imperial Orchestra-ն վերադառնում է Երևան՝ CINEMA MEDLEY լեգենդար շոուով. Լուսանկար

Դեկտեմբերի 20-ին, ժամը 19։00 Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում:
CINEMA MEDLEY-ն հայտնի սաունդթրեքներ են՝ սիմֆոնիկ նվագախմբի, երգեհոնի, հայտնի աստղերի և մենակատարների կատարմամբ։
Ավելի քան 800,000 հիացած հանդիսատես արդեն եղել են շոուին, իսկ համերգի առցանց հեռարձակումն ունեցել է ավելի քան 1 միլիարդ դիտում ։ Այս նոր, ժամանակակից սիմֆոնիկ շոուի ձևաչափի անմոռանալի հույզերը սպասում են ձեզ։
Հանս Զիմմեր, Ջոն Ուիլյամս, Դեյվիդ Արնոլդ, Ռամին Ջավադի և Էնդրյու Լլոյդ Ուեբեր. Այս բոլորը ժամանակակից դասականների անուններ են, ովքեր ստեղծել են 20-րդ և 21-րդ դարերի ամենակարևոր սաունդթրեքները։ Նրանց երաժշտությունը ոչ միայն ֆիլմի նվագակցություն է, այլև մի ամբողջ սիմֆոնիկ աշխարհ, որը գրավում, ընկղմում է ձեզ կինեմատոգրաֆիկ մթնոլորտ, փոխանցում է կերպարների ապրած յուրաքանչյուր հույզ և ընդմիշտ հիշվում է։ Ֆիլմերում մենք լսում ենք տարբեր թեմաներ, որոնք բաշխված են կինոնկարով մեկ, բայց որքա՜ն ենք ցանկանում ըմբոշխնել դրանք ամբողջությամբ, դեռ ավելին՝ սիմֆոնիկ նվագախմբի կենդանի կատարմամբ։
Երբևէ երազե՞լ եք լսել հանրահայտ «Աստղային պատերազմներ»-ից կամ «Իմպերիալական քայլերգը», ճամփորդել «Կարիբյան ծովի ծովահենների» երաժշտական աշխարհ, այցելել «Սև մարգարիտ» կապիտան Ջեք Ճնճղուկի հետ, կամ լսել Դեյվի Ջոնսի երգեհոնը։ Գուցե ձեզ գրավում է «Միջաստղային» տիեզերական կամ «Հարրի Փոթերի» կախարդական աշխարհը, կամ գուցե նախընտրում եք «Գահերի խաղը» կլանող ֆի՞լմը։
Մենք հավաքել ենք 20 և 21-րդ դարերի ամենահայտնի սաունդթրեքեր Շերլոկ Հոլմս, «Կարիբյան ծովի ծովահենները», «Աստղային պատերազմներ», «Հարրի Փոթեր», «Միջաստղային», «Գահերի խաղը», «Բեթմեն», «Գլադիատոր», «Արևի լույս», «Օպերայի ուրվականը», «Յուրայի դարաշրջանի այգին», «Սկիզբ» և շատ ուրիշ ֆիլմերից։ Մենք ընտրել ենք լավագույն երաժշտական թեմաները և դրանք միավորել եզակի սիմֆոնիկ սյուիտների՝ Medley-ի մեջ։
Cinema Medley -ն եզակի նախագիծ է, որը չունի իր նմանն աշխարհում։ Այն միավորում է հիանալի ժամանակակից երաժշտություն, փայլուն երիտասարդ երաժիշտներ և հռչակ վայելող մենակատարներ։
Ավելի քան 80 վիրտուոզ երաժիշտներ մեկ բեմում, վառ վիզուալ շոու, մեկ երեկոյի ընթացքում 16 ֆիլմերի երաժշտություն լսելու հնարավորություն, ֆանտաստիկ գործիքավորումներ և հույզեր, որոնք ընդմիշտ կմնան ձեր հիշողության մեջ։
Համերգը տևում է 3 ժամ, ներառյալ 25 րոպեանոց ընդմիջումը։
*Մենակատարներ՝
Imperial Orchestra
Դիրիժոր՝ Իոսիֆ Նուրդաև
Իլյա Ֆեդոսեև՝ երգեհոն
Վլադիմիր Սոլույանով՝ ջութակ
Եվգենի Կոգան՝ թավջութակ
Վիտալի Պողոսյան՝ դուդուկ
Ալեքսանդր Դուլին՝ դաշնամուր։
Գործիքավորումը՝ Դմիտրի Կոշելևի
*Շոուի ծրագիր՝
• Աստղային պատերազմներ (Ջոն Ուիլյամս)
• «Յուրայի դարաշրջանի այգին» (Ջոն Ուիլյամս)
• Սկիզբ (Հանս Զիմեր)
• Կարիբյան ծովի ծովահենները (Հանս Զիմեր)
• Հոգևոր արարածներ (Ջո Հիսայիշի)
• Բեթմեն (Դրեյք/Էլֆմեն/Հովարդ/Զիմեր)
• Լա Լա Լենդ (Ջասթին Հուրվից)
• Գահերի խաղ (Ռամին Ջավադի)
• Ադաջիո ռե մինոր «Արևաշող» օպերայից (Ջոն Մերֆի)
• Օպերայի ուրվականը (Էնդրյու Լլոյդ Ուեբեր)
• Գլադիատոր (Հանս Զիմեր)
• Հարրի Փոթեր (Ջոն Ուիլյամս)
• Շինդլերի ցուցակը (Ջոն Ուիլյամս)
• Շերլոկ Հոլմս (Դաշկևիչ/Զիմեր/Առնոլդ)
• Երեք ընկեր (Էդուարդ Արտեմև)
• Թիկնապահը (Դոլլի Փարթոն)
• Ինտերստելլար (Հանս Զիմեր)
