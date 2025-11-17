Չեխիայի ազատության և ժողովրդավարության համար պայքարի օրն է այսօր․ Սիմոն Սարգսյան. Լուսանկար

Հայաստանի Հանրապետությունն ու Չեխիայի Հանրապետությունը իմ հարազատ պետություններն են։
Քանզի առաջինը՝ իմ հայրենիքն է, էությունս, ծննդավայրս, ամեն ինչը, իսկ երկրորդը՝ ընտանիքիս հայրենիքը, որդուս ծննդավայրը, կեցության վայրը, ուր այսօր տոն է, ոչ աշխատանքային օր։
Չեխիայի ազատության և ժողովրդավարության համար պայքարի օրը։ Չեխիայի Հանրապետությունում տոն է նշվում նոյեմբերի 17-ին։
Շնորհավորում եմ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Չեխիայի Հանարպետության արտակարգ և լիազոր դեսպան. Նորին Գերազանցություն Պետր Պիրունչիկին տոնի առիթով։
Տոնի մասին․ Չեխիայի Հանրապետությունում ազատության և ժողովրդավարության համար պայքարի օրը նոյեմբերի 17-ին նշում է երկու կարևոր պատմական իրադարձություն՝ 1939 թվականին չեխական համալսարանների փակումը նացիստական ուժերի կողմից ուսանողական բողոքի ցույցերից հետո, որը հանգեցրեց ինը ուսանողական առաջնորդների մահապատժի, և 1989 թվականին կոմունիստական ռեժիմի դեմ ուսանողական ցույցը, որը հանգեցրեց թավշյա հեղափոխությանը։
Այս տոնը մեծարում է ուսանողների դերը ճնշման դեմ պայքարում և Չեխոսլովակիայում ժողովրդավարության խաղաղ անցման տոնակատարություն է, որը հանգեցրեց կոմունիստական կառավարման ավարտին։
1939 թվական. Նացիստական օկուպացիա և ուսանողների ճնշումներ
Նախապատմություն. Չեխոսլովակիայի նացիստական օկուպացիայից հետո 1939 թվականի հոկտեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ ուսանողական բողոքի ցույց՝ երկրի հիմնադրման տարեդարձը նշելու համար։
Նացիստների պատասխանը. Նացիստները բռնի կերպով պատասխանեցին՝ կրակ բացելով ցույցի վրա և սպանելով բժշկական ուսանող Յան Օպլետալ անունով։
Սրսկալացիա. Յան Օպլետալի հուղարկավորությունը 1939 թվականի նոյեմբերի 15-ին վերածվեց մեծ քաղաքական բողոքի ցույցի։ Հակադարձելով՝ նացիստական ուժերը գրոհեցին ուսանողական հանրակացարաններ, առանց դատավարության մահապատժի ենթարկեցին ինը ուսանողական առաջնորդների և ավելի քան 1000 այլ անձանց ուղարկեցին համակենտրոնացման ճամբարներ։
Համալսարանների փակում. Չեխիայի բոլոր համալսարաններն ու քոլեջները փակվեցին երեք տարով։ Այս իրադարձությունն այժմ նշվում է որպես Ուսանողների միջազգային օր։
1989. Թավշյա հեղափոխություն
Հիշատակում. 1989 թվականի նոյեմբերի 17-ին՝ 1939 թվականի իրադարձությունների 50-ամյակին, ուսանողները Պրահայում կազմակերպեցին թույլատրված ցույց՝ նախորդ զոհերի հիշատակը հարգելու համար։
Դաժան ճնշում. Ցույցը դիմավորվեց կոմունիստական ռեժիմի ոստիկանության կողմից բռնի ուժով։
Շարժման սկիզբ. Ոստիկանական դաժանությունը հեռարձակվեց հեռուստատեսությամբ և բորբոքեց հանրային վրդովմունքը՝ առաջացնելով լայնածավալ բողոքի ցույցեր ամբողջ երկրում։
Թավշյա հեղափոխություն. Ուսանողների կողմից գլխավորված այս բողոքի ցույցը նշանավորեց Թավշյա հեղափոխության սկիզբը՝ ոչ բռնի բողոքի ցույցերի շարք, որը հանգեցրեց Չեխոսլովակիայում կոմունիստական կուսակցության կառավարման ավարտին։
Սիմոն Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից
