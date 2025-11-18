Նոյեմբերի 19-ի աստղագուշակ․ Շատերը կդառնան հատկապես զգայուն, հեշտությամբ վիրավորվող և խոցելի

Օրը լավ կսկվի. առավոտյան կկարողանաք ավարտել նախկինում սկսած նախագծերը, զբաղվել տնային գործերով և լուծել սիրելիների համար կարևոր հարցեր: Հետագայում այս դրական միտումների ազդեցությունը աստիճանաբար կնվազի, և դա առաջին հերթին կազդի ձեր տրամադրության վրա. այն կարող է փչանալ մանրուքներից: Շատերը կդառնան հատկապես զգայուն, հեշտությամբ վիրավորվող և խոցելի։
Երեկոն հարմար է պասիվհանգստի և ուժերը վերականգնելու համար: Խորհուրդ է տրվում հետաձգել ձանձրալի գործերը, խուսափել ծանր մարզումներից և հետևել առողջ սննդակարգի սկզբունքներին:
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Հարմար օր է շփման համար։ Ուշադիր կլինեք ուրիշների նկատմամբ, կձգտեք հոգ տանել նրանց բարեկեցության մասին, չեք անտեսի նրանց ցանկությունները և կգտնեք փոխզիջում, երբ անհամաձայնություններ առաջանան։ Հնարավորություն կունենաք հաճելիորեն զարմացնել նրանց, ում հատկապես թանկ եք համարում։
Կեսօրը անսովոր որոշումների և ոչ ավանդական գործողությունների ժամանակ է։ Հենց այս ժամանակ է, որ որոշ Խոյեր կսկսեն փոխել իրենց կյանքը դեպի լավը, կազատվեն այն ամենից, ինչը նրանց խանգարում էր, և կսահմանեն նոր նպատակներ։ Վստահեք ձեր ինտուիցիային. այն ձեզ չի հիասթափեցնի։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Այս օրը կլինի անսովոր և հիշարժան, քանի որ դուք կցանկանաք խաթարել իրադարձությունների սովորական ընթացքը և ձեռնարկել գործողություններ, որոնք սովորաբար չէիք համարձակվի անել: Սիրելիների հետ հարաբերությունները կարող են բարելավվել: Շատ Ցուլեր կկարողանան նվաճել նոր ծանոթների համակրանքն ու հարգանքը և ուշադրություն գրավել:
Հնարավոր են զարմանալի զուգադիպություններ և տարօրինակ, անսպասելի իրադարձություններ: Ուշադրություն դարձրեք փոքր միջադեպերին. դրանք կարող են ճակատագրից օգտակար հուշումներ լինել:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Համառ եղեք ձեր նպատակներին հասնելու հարցում. այսօր կարող եք հանդիպել ավելի շատ խոչընդոտների և արգելքների, քան սովորաբար: Հնարավոր են տարաձայնություններ մտերիմների հետ, և վեճեր այն մարդկանց հետ, որոնց հետ նախկինում լավ էիք շփվում: Փորձեք հնարավորինս արագ վերականգնել խաղաղությունը և խուսափել հակամարտության սրումից։
Խորհուրդ չի տրվում կարևոր որոշումներ կայացնել, հատկապես, եթե դրանք վերաբերում են փողին, ունեցվածքին, ձեր մասնագիտական գործունեությանը, կարիերայի զարգացմանը կամ բիզնեսին: Այս օրը լավագույնս հարմար է հանգստի և վերականգնման համար: Առողջության և գեղեցկության բուժումները հատկապես արդյունավետ են այսօր:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Առավոտյան շուտ գործի անցեք. այսօր կկարողանաք շատ օգտակար բաներ անել ոչ միայն ձեզ համար, այլև շրջապատի: Որոշ Խեցգետիններ կստանան անսպասելի, բայց շատ գայթակղիչ առաջարկներ, մյուսները անսպասելիորեն հնարավորություն կունենան իրականացնելու վաղուց ծրագրածը։
Դուք լավ եք շփվում մարդկանց հետ, հեշտությամբ գտնում եք ընդհանուր լեզու նրանց հետ, ում հետ առաջին անգամ եք հանդիպում, և պատահական ծանոթներին վերածում եք դաշնակիցների: Դուք կկարողանաք լուծել ընտանեկան վաղեմի խնդիրները և հաշտեցնել այն հարազատներին, ովքեր երկար ժամանակ վիճաբանել են: Երեկոն հարուստ է ռոմանտիկ անակնկալներով և սիրո խոստովանություններով:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Զգույշ և ուշադիր եղեք։ Կարևոր որոշումներ կայացրեք ինքնուրույն և մի՛ տրվեք սադրանքներին։ Դուք ռիսկի եք դիմում դառնալ ինչ-որ մեկի խարդավանքների զոհ կամ տառապել այն մարդկանց դավաճանությունից, ովքեր խորամանկորեն նվաճել են ձեր վստահությունը։ Եթե օրվա ընթացքում պահպանեք սառնասրտություն և առողջ բանականություն, կարող եք խուսափել բազմաթիվ խնդիրներից։
Փորձեք խուսափել ավելորդ ծախսերից և չպլանավորված գնումներից։ Այսօր դուք ավելի անլուրջ եք վերաբերվում փողին, քան սովորաբար, և, հետևաբար, կարող եք չափից շատ ծախսեր կատարել։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Բարենպաստ օր է լուրջ գործերի և կարևոր խնդիրների լուծման համար։ Դուք կկարողանաք կենտրոնանալ, ոչինչ բաց չթողնել, չմոռանալ և չշփոթվել։ Շատ Կույսեր կկարողանան աջակցել սիրելիներին և օգնել նրանց, ովքեր հայտնվել են դժվարին իրավիճակներում։ Հաճախ ձեր խորհուրդները կօգնեն ուրիշներին խուսափել սխալներից, որոնց համար հետագայում կարող են զղջալ։
Հնարավոր են հաջող գործարքներ և շահավետ գնումներ։ Ձեր գործարար զգացողությունը կլինի սուր, և հնարավորություն կա իրականացնել ֆինանսական գործարքներ, որոնք զգալի շահույթ կբերեն։ Կեսօրը հարմար է ճանապարհորդությունների համար։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Հաճելի, հանգիստ օր է, հիանալի է նախագծերն ավարտելու, վերջերս ձեզ անհանգստացնող խնդիրները լուծելու, ապա հանգստանալու, էներգիան լիցքավորելու և սիրելիների հետ ժամանակ անցկացնելու համար: Կանայք օգտակար և հաճելի կլինեն. նրանք կզվարճացնեն և կուրախացնեն ձեզ, կառաջարկեն լավ խորհուրդներ և կկիսվեն հետաքրքիր գաղափարներով։
Կեսօրը հարմար ժամանակ է հյուրասիրելու համար: Կարող եք հրավիրել նրանց, ում հետ գործնական հետաքրքրություններ ունեք. դուք կցուցադրեք ձեր լավագույն կողմը և կարժանանաք նրանց վստահությանը:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Բարենպաստ օր է հանգստանալու, զվարճանալու և հաճելի մարդկանց հետ շփվելու համար: Դուք կկարողանաք ուրախացնել տխուր մարդկանց և ոգեշնչել նրանց, ովքեր կորցրել են հետաքրքրությունը կյանքի նկատմամբ: Հին ծանոթները, վաղեմի գործընկերները, մանկության և երիտասարդության ընկերները կրկին կհայտնվեն ձեր կյանքում: Հավանական են հաճելի անակնկալներ, նվերներ և դրամական մուտքեր:
Խուսափեք ճշգրտություն, ճշգրտություն կամ մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն պահանջող առաջադրանքներից. դուք դժվարություններ կունենաք կենտրոնանալու հարցում, և փոքր սխալների և նյարդայնացնող սխալ քայլերի մեծ ռիսկ կա, որոնք կստիպեն ձեզ ամեն ինչ նորից անել:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օրվա առաջին կեսը հարմար է շփվելու և այն մարդկանց հետ հանդիպելու համար, որոնց վրա ցանկանում եք լավ տպավորություն թողնել: Կարող եք նաև վերականգնել կապերը հին ծանոթների հետ. նրանք ուրախ կլինեն զրուցել, լավ գաղափարներով կիսվել և, հնարավոր է, նույնիսկ գայթակղիչ գործնական առաջարկներ անել։
Շատ Աղեղնավորներ կարող են ակնկալել հաճելի հանդիպումներ, որոնք կարող են հանգեցնել ռոմանտիկ ավարտի, եթե ցանկանան: Օգտակար է նախաձեռնություն ցուցաբերել անձնական հարաբերություններում և բացահայտ քննարկել ձեր զգացմունքներն ու փորձը:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Օրվա առաջին կեսին դժվար կլինի պահպանել հանգստությունը. ձեր հույզերը անկայուն են, և ցանկացած մանրուք կարող է ձեզ հավասարակշռությունից հանել: Բարեբախտաբար, ձեր շուրջը կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են ձեզ քաջալերել և աջակցել, օգնություն առաջարկել, եթե դրա կարիքը ունեք, կամ պարզապես մի քանի բարի խոսք ասել, երբ դրանք լսելու կարիք ունեք։
Ժամանակի ընթացքում դրական միտումների ազդեցությունը կամրապնդվի, և դուք ձեզ ավելի վստահ կզգաք: Կեսօրին դուք հնարավորություն կունենաք զբաղվելու ինչ-որ հետաքրքիր բանով. նոր ձեռնարկը իսկապես կգրավի ձեզ:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Այս օրը հարմար է հանգստի համար. լավագույնն է որևէ կարևոր բան չձեռնարկել: Շատ Ջրհոսներ ստիպված կլինեն փոխել ծրագրերը, հետաձգել գործերը և վերանշանակել հանդիպումները անսպասելի հանգամանքների պատճառով: Մի՛ նեղվեք դրանից. շուտով կկարողանաք փոխհատուցել կորցրած ժամանակը։
Հնարավոր են մանր կորուստներ, դժբախտ թյուրըմբռնումներ և սխալ հաշվարկներ: Հատկապես զգույշ եղեք փաստաթղթերի և արժեթղթերի հետ գործ ունենալիս: Հիշե՛ք. առաջացող ցանկացած խնդիր կարող է արագ լուծվել, եթե դրանք անմիջապես լուծեք՝ առանց ուշացման:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Այս օրվանից շատ բան մի սպասեք. կյանքի դրամատիկ փոփոխությունները և կարևոր իրադարձությունները քիչ հավանական են: Այնուամենայնիվ, ուրախանալու բազմաթիվ պատճառներ կլինեն, և դուք կարող եք գոհացնել ինքներդ ձեզ և ձեր սիրելիներին, եթե մի փոքր ջանք գործադրեք և ազատություն տաք ձեր երևակայությանը: Փորձեք խուսափել մանրուքների շուրջ կոնֆլիկտներից և վեճերից: Շրջապատողները կնկատեն և կգնահատեն ձեր բարյացակամությունը:
Ավելի զգույշ եղեք ֆինանսական հարցերում՝ խուսափելով մեծ ծախսերից և չպլանավորված գնումներից: Փող վերցնելը կամ փոխառելը նույնպես անցանկալի է: Դուք կարող եք կորցնել էժան, բայց կարևոր իր:
