Նրանց հիմնական նպատակը գործարարին ինչ–որ փոխզիջման գնալուն ստիպելն էր․ Դավիթ Ղազինյան

Հակակոռուպցիոն դատարանի շենքի դիմաց ՀԷՑ-ի նախկին տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը հայտարարեց, որ իշխանությունների գործողությունները Սամվել Կարապետյանի գործի շուրջ պայմանավորված են նրան ազատության մեջ չտեսնելու ցանկությամբ։
Նրա խոսքով՝ իշխանությունը մտավախություն ունի, որ գործարարը ազատ արձակվելու դեպքում կարող է դրսում մեծ համախմբում ապահովել, և հենց այդ պատճառով էլ ձգտում է պահել նրան կալանքի տակ։
Ղազինյանը ընդգծեց, որ Սամվել Կարապետյանի և ՀԷՑ-ի նկատմամբ իրականացվող գործընթացը հենց սկզբից քաղաքական բնույթ է կրել։ Նա նաև տարօրինակ համարեց այն, որ լրագրողները լուրջ ուշադրություն են դարձնում վարչապետի հայտարարություններին այն մասին, թե եթե ՀԷՑ-ի արժեքը ձեռնտու լինի, պետությունը կարող է այն գնել։
Ղազինյանի կարծիքով՝ նման խոսքերը իրականության հետ կապ չունեն, քանի որ իշխանությունները լավ գիտեն ընկերության մոտավոր շուկայական արժեքը և գիտակցում են, որ պետությունը չի կարող այն ձեռք բերել՝ առանց հսկայական արտաքին պարտք ներգրավելու։
Նա կարծիք հայտնեց, որ իշխանությունների պլանները խաթարվել են այն բանից հետո, երբ Սամվել Կարապետյանը չի համաձայնել իրենց առաջարկներին։ Ղազինյանի խոսքով՝ նրանց հիմնական նպատակը գործարարին ինչ–որ փոխզիջման գնալուն ստիպելն էր, իսկ երբ դա չստացվեց, կիրառեցին այլ մեթոդներ։
Նա համոզված է, որ որևէ պատասխանատու կազմակերպություն կամ հեղինակավոր անձ չի ցանկանա ձեռք բերել ՀԷՑ-ը նման պայմաններում:
Հակակոռուպցիոն դատարանի շենքի դիմաց ՀԷՑ-ի նախկին տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը հայտարարեց, որ Սամվել Կարապետյանը կալանավայրից իրեն փոխանցել է իր դիրքորոշումը ՀԷՑ-ի վերաբերյալ։
Ըստ նրա՝ գործարարը վստահ է, որ անկախ ամեն ինչից, պետք է շարունակել պայքարը ընկերության համար, քանի որ այն կարևոր նշանակություն ունի ողջ ժողովրդի համար։ Ղազինյանի խոսքով՝ եթե ընթացիկ գործընթացները շարունակվեն, ՀԷՑ-ը կարող է հայտնվել այնպիսի վիճակում, որի հետևանքները կզգա ամբողջ հասարակությունը։
Բաց մի թողեք
Ընդդիմադիր թեկնածու Սևակ Խաչատրյանը՝ Գևորգ Պապոյանի և կնունքի, և հարսանիքի քավորն է
«Նվերից հետո ինձ ուժ տվողը Մանես է՝ մեր աղջիկը». պայմանագրային զինծառայող Նվեր Առստամյանն անմահացել է 2023 թ. սեպտեմբերի 19-ին Մարտունիում. Լուսանկար
Նոյեմբերի 18-ի աստղագուշակ․ Ամեն ինչ միանգամից պարզ ու հասկանալի չի լինի, բայց ․․․