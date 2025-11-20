Թիվ 31 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նիստում մանդատ հանձնվեց Գյումրու ավագանու նոր անդամի` Արտակ Հովսեփյանին։
Արտակ Հովսեփյանը փոխարինեց «Մեր քաղաքը» դաշինքի ավագանու անդամ Նարեկ Միրզոյանին, որին պետք է փոխարիներ Հասմիկ Խաչատրյանը, սակայն վերջինս նույնպես հրաժարվել էր մանդատից` երկրից բացակայելու պատճառով։
Կոմունիստական կուսակցության ավագանու նախկին անդամ, երեկ կալանքից ազատ արձակված Տիգրան Ավագյանին փոխարինելու է Արտյոմ Մկրտչյանը։
Արտյոմ Մկրտչանը զբաղեցնում է պաշտոն Գյումրու համայնքապետարանում, կոմունալ ծառայության բաժնի պետն է, որը համատեղելի չէ ավագանու մանդատի հետ։Քիչ առաջ տեղեկացանք, որ, այնուամենայնիվ, Մկրտչանը որոշել է հրաժարվել համայնքապետարանի պաշտոնից և նախապատվություն տալ ավագանու մանդատին, որպեսզի առաջիկայում ավագանու նիստերը չտապալվեն։
Այս զարգացումը ցույց է տալիս, որ Գյումրիում ավագանու հաջորդ նիստը մեծ հավանականությամբ կկայանա, ինչը կարևոր է քաղաքական գործընթացների համար։ Եթե հաջորդող նիստերը մինչև հունվար չկայանան, կառաջանա կառավարման կրիզիս, ինչին ձգտում է ՔՊ֊ն, որի ավագանու անդամները վերջին նիստը բոյկոտեցին` չներկայանալով։
Ավագանու այս երկու նոր անդամների ներկայության դեպքում` քվորում կապահովվի և առաջիկա նիստը չի տապալվի։
Բաց մի թողեք
Պատրաստ ենք կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, երբ կնքվի վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը. Ֆիդան
Ապօրինությունների հետ չենք համակերպվելու․ Լևոն Քոչարյան
Բաքվի բանտում պահվող Վիգեն Էուլջեքչյանի վիճակը կտրուկ վատացել է. Լուսանկար