20/11/2025

Լավ, ինչու՞ են կալանքի տակ պահում Լիդյային

infomitk@gmail.com 20/11/2025 1 min read

Հանրապետության միակ քաղբանտարկյալ կնոջ` Լիդյա Մանթաշյանի խափանման միջոցի հարցը կքննվի Շենգավիթ նստավայրում:

5 ամիս է արդեն Լիդյան կալանավորված է:

3 ամսից ավելի է, ինչ ներգրավված եմ այս իրավաբանության հանդեպ ծաղրանքի գործում, ու վարույթի նյութերը ամեն անգամ թերթելուց միևնույն է նույն վրդովմունք է. «Լավ, ինչու՞ են կալանքի տակ պահում Լիդյային»:

Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին:

Ազատություն Լիդյային:

