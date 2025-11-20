Հանրապետության միակ քաղբանտարկյալ կնոջ` Լիդյա Մանթաշյանի խափանման միջոցի հարցը կքննվի Շենգավիթ նստավայրում:
5 ամիս է արդեն Լիդյան կալանավորված է:
3 ամսից ավելի է, ինչ ներգրավված եմ այս իրավաբանության հանդեպ ծաղրանքի գործում, ու վարույթի նյութերը ամեն անգամ թերթելուց միևնույն է նույն վրդովմունք է. «Լավ, ինչու՞ են կալանքի տակ պահում Լիդյային»:
Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին:
Ազատություն Լիդյային:
Բաց մի թողեք
Փաշինյանն անձամբ դիմել է դատարան ընդդեմ «Հրապարակ» թերթի
Ավագանու այս երկու նոր անդամների ներկայության դեպքում` քվորում կապահովվի և առաջիկա նիստը չի տապալվի
Պատրաստ ենք կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, երբ կնքվի վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը. Ֆիդան