Մակունցը 1 մլն դրամանոց 2 գիրք է նվեր ստացել. Փաստաթղթեր

«Լիլիթ Մակունցը, որ ՀՀ վարչապետի գլխավոր խորհրդականն է, ստացել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նվերների հայտարարագրման ռեեստրում հայտարարագրված ամենաթանկարժեք նվերը։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Հոկտեմբերի 25-ին Լիլիթ Մակունցը համագործակցության շրջանակում աշխատանքային հանդիպում էր ունեցել ամերիկյան Twins Buick GMC ընկերության գլխավոր տնօրեն, գործարար Տիգրան Սաֆարյանի հետ։
Հանդիպման ընթացքում Մակունցին Սաֆարյանը նվիրել է 1 մլն 14 հազար դրամ արժեցող հանրագիտարան՝ 1 Encyclopaedia mundi հրատարակչության, Armenia Aeterna հավաքածուի բացատրական հանրագիտարան առանց հիմնական գրքի։ Armenia Aeterna գիրքը հիմնական գիրքն է, որը պարունակում է 41 կարեւորագույն պատմական փաստաթղթերի ընտրանի, իսկ սեւ կոշտ կազմով գիրքը բացատրական հանրագիտարան է, որը նկարագրում է յուրաքանչյուր փաստաթղթի պատմությունը։ Գրքերը վաճառվում են միայն որպես մեկ ամբողջական հավաքածու, եւ երկու գրքերի ընդհանուր արժեքը կազմում է 10 հազար ԱՄՆ դոլար»։
