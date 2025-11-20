20/11/2025

Մակունցը 1 մլն դրամանոց 2 գիրք է նվեր ստացել. Փաստաթղթեր

«Լիլիթ Մակունցը, որ ՀՀ վարչապետի գլխավոր խորհրդականն է, ստացել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նվերների հայտարարագրման ռեեստրում հայտարարագրված ամենաթանկարժեք նվերը։

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Հոկտեմբերի 25-ին Լիլիթ Մակունցը համագործակցության շրջանակում աշխատանքային հանդիպում էր ունեցել ամերիկյան Twins Buick GMC ընկերության գլխավոր տնօրեն, գործարար Տիգրան Սաֆարյանի հետ։

Հանդիպման ընթացքում Մակունցին Սաֆարյանը նվիրել է 1 մլն 14 հազար դրամ արժեցող հանրագիտարան՝ 1 Encyclopaedia mundi հրատարակչության, Armenia Aeterna հավաքածուի բացատրական հանրագիտարան առանց հիմնական գրքի։ Armenia Aeterna գիրքը հիմնական գիրքն է, որը պարունակում է 41 կարեւորագույն պատմական փաստաթղթերի ընտրանի, իսկ սեւ կոշտ կազմով գիրքը բացատրական հանրագիտարան է, որը նկարագրում է յուրաքանչյուր փաստաթղթի պատմությունը։ Գրքերը վաճառվում են միայն որպես մեկ ամբողջական հավաքածու, եւ երկու գրքերի ընդհանուր արժեքը կազմում է 10 հազար ԱՄՆ դոլար»։

Խուդաթյանի ախորժակը բացվել է

ՕԵԿ-ի քարոզիչը ՔՊ պատգամավոր է դարձել եւ բնակարան գնել. Լուսանկարներ

Իշխանությունը «բացահայտել» է Կաթողիկոսի բացթողումը. ճնշումներն առաջիկայում կշատանան

Պուտինին «զարմացրել է» Թրամփի՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը լուծելու կարողությունը

«Էջմիածնական վեհությամբ» օծված և օժտված հայ հոգևորականը երբեք չի՛ դավի, չի՛ նենգի, չի՛ եղծի

Ամերիկյան նոր «խաղաղության պլանը». ի՞նչ տարածքներ կանցնեն Ուկրաինայից՝ ՌԴ-ին. Axios

Բեգլարյանը Դանիայում, Իսլանդիայում, Ֆարեյան կղզիներում ներկայացրել է արցախցիների ցեղասպանությունը

