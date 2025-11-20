Սարաջյանի անվան դպրոցի փոխտնօրենը հայտնել է, որ «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ի բժշկի սխալի հետևանքով մայրը մաhացել է

Արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Նոր Նորքի բաժին է դիմել Երևանի բնակիչ 38-ամյա Նվարդ Ա․-ն և հայտնել, որ հուլիսի 19-ին իր մայրիկին, Երևանի բնակիչ 63-ամյա Գյուլնազար Ղ․-ին «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոնի բժիշկ, Կոտայքի մարզի բնակիչ 37-ամյա Սևակ Բ․-ն վիրահատել է և սխալ վիրահատության արդյունքում հուլիսի 22-ին մայրիկը մահացել է։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, Նվարդ Ա․-ն ոստիկաններին հայտնել է նաև, որ իրեն որևէ պայմանագիր չեն տվել ստորագրելու, բացի այդ կեղծվել է իր ստորագրությունը բժշկական փաստաթղթերի վրա։
Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով՝ ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկվում են միջոցառումներ՝ դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։
Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով՝ Նվարդ Ա․-ն Կոնստանտին Սարաջյանի անվան երաժշտական դպրոցի փոխտնօրենն է։
