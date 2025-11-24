24/11/2025

Արշակ Կարապետյանը սկանդալային հայտարարություն է արել Նիկոլ Փաշինյանի մասին, նրան համարել գործակալ

infomitk@gmail.com 24/11/2025 1 min read

2 օր առաջ ՊՆ նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը սկանդալային տեսանյութ է տարածել, որտեղ խոսել է այն մասին, որ դեռեւս 1999 թվականին ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները հավաքագրել են Նիկոլ Փաշինյանին եւ օգտագործել որպես գործակալ։

Նա սեղանին դրված թղթապանակն է ցույց տվել եւ նշել, որ իր ասածները կարող է հիմնավորել գրավոր ապացույցներով, որոնք վերջերս է ձեռք բերել։

«Եթե մեկը ուզում է իմանալ, թե ով է այն մարդը, որը մի քանի պետությունների կողմից համարվում է ազդեցության գործակալ, ապա դա մեր երկրի ղեկավարն է»,- հայտարարարել է Արշակ Կարապետյանը: «Եթե դա այդպես չէ, ապա ինքը թող ընդամենը բացատրի՝ ինչպես Արարատ Միրզոյանը նշանակվեց ԱԳ նախարար: Սա այն դեպքում, որ պաշտոնակատարը Արմեն Գևորգյանն էր, դե թող ասի՝ ինչու Գևորգյանին չնշանակեց, այլ Միրզոյանին: Թող ասի ու կտեսնենք՝ ով է գտնվել ազդեցության տակ: Եթե շարունակեցին, ապա ես պատմելու են այն, ինչ եղել է իրականում: Ասում են՝ ինքնիշխան կառավարություն, ինքնիշխան կառավարություն. ոչ այն ժամանակ են եղել ինքնիշխան կառավարություն, ոչ էլ հիմա: Թող երգեր չերգեն»,- ասել է Կարապետյանը:

Նա պատմել է, որ ինքը դեռ 2020-ի օգոստոսի 14-ին զգուշացրել է Փաշինյանին, որ պատերազմ է սպասվում: «Ես նկատեցի, որ ինքը սքրինշոթեր է անում, ես ինքս սկսեցի անձամբ զբաղվել դրանով ու բոլոր խոսակցությունները նրա հետ իմ մոտ ձայնագրված կա: Ու երևի ժամանակն է, որ այդ ձայնագրությունները սկսենք տարածել, այդ թվում այն ձայնագրությունը, երբ ես իրեն ասում եմ՝ հավատացեք սեփական հետախուզության տվյալներին: Ես պաշտպանվելու համար եմ ստիպված եղել ձայնագրել, ես հետախուզության պետ եմ եղել 10 տարի: Ինձ չեն կարող ձայնագրել՝ ես ի պատասխան զապիս չանեմ»,- նշել է Կարապետյանը:

«Մենք ունենք ԱՄՆ դեսպանատան աշխատակիցներից մեկի զեկույցը իր վերադասին այն մասին, որ Փաշինյանը դեռ 1999 թվական, լինելով թերթի խմբագիր, հավաքագրվել է այդ երկրի հետախուզության կողմից»,- ներկայացրել է նախկին նախարարը եւ պատմել, որ այդ զեկույցում դեսպանատան աշխատակիցը նաեւ նկարագրել է Նիկոլ Փաշինյան ագենտին՝ որպես մարդ, գրել է, որ նա ունի ցածր մարդկային չափանիշներ, ահավոր ինքնասեր է, ժլատ է, հոգեբանական անկայուն վիճակում է եւ վերջում եզրակացություն՝ հենց այդպիսին էլ նա իրենց պետք է։ Նշել է նաեւ, որ Փաշինյանը գումարներ է ստացել ԱՄՆ կառավարությունից՝ գաղտնի տեղեկություններ տրամադրելու դիմաց։

Կարապետյանը նշել է նաեւ, որ ինքը ստույգ տվյալներ ունի, որ այս տարիներին զենք չի գնվել, որ ինքն ամեն ինչ տալու է թուրքերին։ Եւ կոչ է արել պայքարել այս իշխանության դեմ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գևորգ Սրբազանը ստում է, նա ևս կողմ է եղել Տեր Արամի կարգալույծ լինելուն․ Արա Զոհրաբյան

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերիների հարցի նկատմամբ ինչպես էմոցիոնալ վերաբերմունք կա մեզանում, նույնպիսի վերաբերմունք կա նաև ադրբեջանականում․ Բորիս Նավասարդյան

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինծառայության ժամկետի կրճատման մասին հանրային քննարկումները արհեստական են․ Գեղամ Մանուկյան

24/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատարանում մեղադրյալին դանակահարած սպանվածի հարազատը հայտնաբերվել, ձերբակալվել է

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գևորգ Սրբազանը ստում է, նա ևս կողմ է եղել Տեր Արամի կարգալույծ լինելուն․ Արա Զոհրաբյան

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հավատարմության դրժում». Պատարագների ժամանակ Վեհափառի անվան չհիշատակումը նվիրապետական կարգի դեմ ապստամբություն է

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միջազգային մամուլի անդրադարձը իշխանության կողմից եկեղեցու դեմ պայքարին ու ձերբակալություններին

24/11/2025 infomitk@gmail.com