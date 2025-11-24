24/11/2025

Մայր Աթոռի դեմ գործարկվել է ռեպրեսիվ ողջ զինանոցը՝ բանտարկություններից մինչև տեղեկատվական ահաբեկչություն

infomitk@gmail.com 24/11/2025 1 min read

Փաստ է, որ 2025թ. մայիսի վերջից ծայր առած՝ մեր Մայր եկեղեցու նկատմամբ նիկոլական հարձակումը կա՛մ ուղիղ հրահանգված է, կա՛մ առնվազն խրախուսված է ադրբեջանից։

Փաստ է, որ Մայր Աթոռի դեմ գործարկվել է ռեպրեսիվ ողջ զինանոցը՝ բանտարկություններից մինչև տեղեկատվական ահաբեկչություն։

Փաստ է, որ «բլից-կրիգ»-ով Մայր Աթոռը գրավելու ծրագրի տապալումից հետո գերագույն դավաճանը հոկտեմբեր ամսից անցել է ավելի «սմարթ» մեթոդների կիրառման։

Այս պայմաններում Մայր Աթոռի դեմ ադրբեջանա-նիկոլական ուժերի սանձազերծած պատերազմում ռեժիմի հետ ցանկացած համագործակցություն ոչ այլ ինչ է, քան հանցակցություն՝ անկախ այդ գործակցության պատճառներից։

Ես այսպե՛ս եմ տեսնում իրավիճակը։ Մնացածը դատարկ բառեր են։

Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպիսին է Թրամփի պատկերացրած խաղաղության փաստաթուղթը․ Քրիստինե Վարդանյան

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շանտաժ, կաշառք, պաշտոնի խոստում և ոչինչ չի կարելի փոխել արժանապատվության հետ. Տեր Զարեհ․ Լուսանկար

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զզվելի է շոշափել, թե կարիերիզմն ինչ այլանդակ ձևեր ու տեսք է ստացել մեր օրերում

23/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ը և Ուկրաինան Ժնևում կայացած բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն են ընդունել

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հանդես է եկել հայտարարությամբ

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ հիմա ինձ համար մեծ գաղտնիք է՝ դա Ռուբե՞նն է ջնջել, թե՞ ադրբեջանցիք․ Գլումով

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգներից «պահանջում է Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքներ սահմանել…»

24/11/2025 infomitk@gmail.com