Արտառոց դեպք, Աբովյան» ԲԿ-ի բաժանմունքի վարիչից խարդախությամբ հափշտակել են 5 մլն դրամ

Արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Արաբկիրի բաժին է դիմել Երևանի բնակիչ 70-ամյա Մարգարիտա Գ․-ն և հայտնել, որ նոյեմբերի 19-ին՝ ժամը 15։00-ի սահմաններում, գտնվելով Մալխասյանց փողոցի բնակարաններից մեկում, իր հետ կապ է հաստատել «Յուքոմ» ընկերության աշխատակիցը և հայտնել, որ «5G» կայանքին միանալու համար իր բջջային հեռախոսին է ուղղարկել կարգավորումներ, որը նա պետք է լրացնի, որպեսզի կարգավորումը հաստատվի։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, երկու ժամ հետո Մարգարիտա Գ․-ն նկատել է, որ իր անվամբ բանկի բանկային հաշվեհամարից կատարել են 5 մլն դրամ գումարի փոխանցումներ «Ինեկո», «Ամերիա» և «Այդի» բանկային հաշվեհամարներին։
Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով՝ Մարգարիտա Գ․-ն աշխատում է «Աբովյան» բժշկական կենտրոնում՝ որպես թերապևտիկ բաժանմունքի վարիչ։
Բաց մի թողեք
Կասեցվել է այս տարվա ընթացքում արդեն չորրորդ «Զանգերի կենտրոնի» հանցավոր գործունեությունը. մանրամասներ. Տեսանյութ
Դատարանում մեղադրյալին դանակահարած սպանվածի հարազատը հայտնաբերվել, ձերբակալվել է
Ռոբերտ Քոչարյանը հարց է տվել արհեստական բանականությանը