Մարին՝ Մարի Պետրոսյանը, ամուսնու կողմից բռնnւթյան է ենթարկվել. Լուսանկար

«Ազիզյաններ» սիթքոմից հայտնի Մարին՝ Մարի Պետրոսյանը, ամուսնու կողմից բռնnւթյան է ենթարկվել։
Մարին հրապարակել է կադրեր՝ ցույց տալով մարմնի կապտուկներն ու ստացած վերքերը
Նշենք, որ Մարին և արդեն նախկին ամուսինը 3 երեխա ունեն։
