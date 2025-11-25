25/11/2025

Մարին՝ Մարի Պետրոսյանը, ամուսնու կողմից բռնnւթյան է ենթարկվել. Լուսանկար

«Ազիզյաններ» սիթքոմից հայտնի Մարին՝ Մարի Պետրոսյանը, ամուսնու կողմից բռնnւթյան է ենթարկվել։

Մարին հրապարակել է կադրեր՝ ցույց տալով մարմնի կապտուկներն ու ստացած վերքերը

Նշենք, որ Մարին և արդեն նախկին ամուսինը 3 երեխա ունեն։

