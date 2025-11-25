25/11/2025

2.5 մլն դոլար՝ ամանորյա զարդարանքների համար

infomitk@gmail.com 25/11/2025 1 min read

«Ամանորյա զարդարանքները քաղաքին հաղորդում են ուրախություն ու ջերմություն, սակայն դրանց արժեքը պետական բյուջեի համար հասնում է միլիոնների, երբեմն էլ՝ միլիարդների։

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ Հանրապետության գլխավոր տոնածառի լույսերը այս տարի կմիանան դեկտեմբերի 14-ին։ «Ժողովուրդ» օրաթերթը շտապեց հետաքրքրվել, թե որքան է արժենալու ամանորյա ձեւավորումն ու ինչ բեռ է այն դառնալու ՀՀ բյուջեի համար։

Քաղաքապետարանը, պատասխանելով «Ժողովուրդ»-ի հարցմանը, հայտնել է. «Երեւան քաղաքի տոնական ձեւավորման աշխատանքների կատարման համար հայտարարվել է երկփուլ մրցույթ՝ գնման ընթացակարգով ընդհանուր 607.645.000 ՀՀ դրամ, որից 57.645.000 ՀՀ դրամով նախատեսվում է ձեռք բերել Հանրապետության հրապարակի մայր տոնածառի ճյուղեր, լույսեր եւ վարչական շրջաններում տեղադրվող տոնածառերի լույսեր եւ գագաթներ:

Հայտնում ենք նաեւ, որ վերոնշյալ երկփուլ մրցույթի շրջանակում իրականացվելու են Հանրապետության հրապարակի երգող շատրվանների տարածքի ամանորյա ձեւավորման, Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառի կազմակերպման եւ Հանրապետության հրապարակում գլխավոր տոնածառի լույսերի վառման արարողություն, որի համար նախատեսվել է 345.000.000 ՀՀ դրամ»:

Արդյունքում պարզ է դառնում, որ Երեւանի քաղաքային իշխանությունները Ամանորի տոնական նախապատրաստությունների համար նախատեսում են ծախսել 952 մլն 645 հազար դրամ՝ գրեթե 1 մլրդ դրամ կամ գրեթե 2 մլն 500 հազար ԱՄՆ դոլար»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Միքայել Հարությունյանի որդին պնդում է, որ Նավալնիի հետ ընդհանրապես չի շփվել, մյուսներին չի էլ ճանաչում. Լուսանկար

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գիտությունների ազգային ակադեմիան կդառնա հիմնադրամ

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միակողմանի խաղաղության փակուղին. երբ Հայաստանը խոսում է ապագայից, իսկ Ադրբեջանը ձևավորում է ատելությամբ լի սերունդ

25/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատապարտելի է Վեհափառ Հայրապետի անվան միտումնավոր զեղչումը. Տեր Տիրան

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրիի պոլիկլինիկայի տնօրենի նոր նշանակումը բացահայտում է հովանավորչական համակարգ

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ասաց՝ մա՛մ, Հայկիս լավ կնայես. չհասկացա, որ դրանք հրաժեշտի խոսքեր են». կապավոր Հրաչյա Արզումանյանն անմահացել է հոկտեմբերի 28-ին Շեխերում. Լուսանկարներ

25/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք, Արագածոտնի մարզպետարանի մոտ կայանված «Opel»-ում հրդեհ է բռնկվել. Լուսանկար

25/11/2025 infomitk@gmail.com