«The Telegraph»-ը և «Reuters»-ը Ուկրաինայի համար եվրոպական խաղաղության ծրագրի տարբերակ են հրապարակել

«The Telegraph»-ը և «Reuters»-ը հրապարակել են Ուկրաինայի համար եվրոպական խաղաղության ծրագիր, որը պատրաստվել է Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի կողմից՝ որպես ամերիկյան ծրագրի այլընտրանք։

Հիմնական տարբերությունները տարածքային հարցերն են, Ուկրաինայի զինված ուժերի թվաքանակի 600,000-ի սահմաններում պահպանումը և Ուկրաինայում արագացված ընտրությունները։

ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի սցենարները տարբերվում են տարածքների կարգավիճակի, Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության և Ռուսաստանի սառեցված ակտիվների ճակատագրի վերաբերյալ։

Financial Times-ի աղբյուրները հայտնել են, որ ծրագիրը 28-ից կրճատվել է մինչև 19 կետ, սակայն «The Washington Post»-ի աղբյուրները նշել են, որ վերջնական թիվը դեռևս համաձայնեցված չէ։

