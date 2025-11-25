«The Telegraph»-ը և «Reuters»-ը Ուկրաինայի համար եվրոպական խաղաղության ծրագրի տարբերակ են հրապարակել

«The Telegraph»-ը և «Reuters»-ը հրապարակել են Ուկրաինայի համար եվրոպական խաղաղության ծրագիր, որը պատրաստվել է Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի կողմից՝ որպես ամերիկյան ծրագրի այլընտրանք։
Հիմնական տարբերությունները տարածքային հարցերն են, Ուկրաինայի զինված ուժերի թվաքանակի 600,000-ի սահմաններում պահպանումը և Ուկրաինայում արագացված ընտրությունները։
ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի սցենարները տարբերվում են տարածքների կարգավիճակի, Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության և Ռուսաստանի սառեցված ակտիվների ճակատագրի վերաբերյալ։
Financial Times-ի աղբյուրները հայտնել են, որ ծրագիրը 28-ից կրճատվել է մինչև 19 կետ, սակայն «The Washington Post»-ի աղբյուրները նշել են, որ վերջնական թիվը դեռևս համաձայնեցված չէ։
