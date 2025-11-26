Իրավապահները մտել են Ֆիզկուլտ պետական ինստիտուտ եւ ձերբակալել ․․․ Լուսանկար

Իրավապահները մտել են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ եւ ձերբակալել Սպորտային տուրիզմի և փրկարարական գործի ամբիոնի վարիչին՝ կաշառքի համար։
Ինստիտուտի աշխատակիցներից մեկը (անունը չցանկացավ նշել) ասաց, որ բացի ամբիոնի վարիչից, նաեւ այլ աշխատակիցներ են ձերբակալվել։
Մանրամասներն ավելի ուշ կներկայացնենք։
Հիշեցնենք, որ մեկ ամիս առաջ էլ իրավապահները մտել էին Մանկավարժական համալսարան՝ ձերբակալելով ռեկտորին եւ մեկ տասնյակ աշխատակիցների։
