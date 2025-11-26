26/11/2025

#Ուղիղ․ Խորհրդարանում քաղբանտարկյալների հարցերով լսումներ են․ Տեսանյութ

Ազգային ժողովում մեկնարկում է «ՀՀ-ում առկա քաղբանտարկյալների և նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման մասին» թեմայով խորհրդարանական լսումները: 

Կառավարության անդամների սեղաններին քաղբանտարկյալների նկարներն են:

Վարչապետի տեղում Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի լուսանկարն է։

Աջապահյանը՝ Փաշինյանի տեղում. արտասովոր տեսարան խորհրդարանում

