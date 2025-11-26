Ուղիղ․ Խորհրդարանում քաղբանտարկյալների հարցերով լսումներ են․ Տեսանյութ

Ազգային ժողովում մեկնարկում է «ՀՀ-ում առկա քաղբանտարկյալների և նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման մասին» թեմայով խորհրդարանական լսումները:
Կառավարության անդամների սեղաններին քաղբանտարկյալների նկարներն են:
Վարչապետի տեղում Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի լուսանկարն է։
Բաց մի թողեք
Խաչատուր Սուքիասյանը ոչ մի ընկերության հետ, ոչ ՀԷՑ-ի վաճառքի հարցերով երբեք չի՛ բանակցել, չի՛ էլ բանակցելու
ՆԳՆ-ն՝ Ցուցուլյանի որդու ինքնասպանության փորձի մասին․ Պարտքեր, խաղամոլություն․ Լուսանկար
5 վիրավոր կա․ Բшխվել են «Mercedes-Benz», «Prado» և «VAZ» մակնիշների ավտոմեքենաները. Լուսանկար