Համազգային թատրոնի «Փամփլիկ» ներկայացման գաղափարը՝ ժամանակակից տեսանկյունից․ Լուսանկարներ, Տեսանյութ

Համազգային թատրոնի կողմից Միջազգային թատերական երևանյան փառատոնում ներկայացվեց, Արտավազդ թատերական մրցանակակիր ներկայացում Փամփլիկը կամ՝ Ճարպագունդը գրված ֆրանսիացի գրող Գի դը Մոպասանի կողմից, այն դասական լավագույն աշխատանքներից մեկն է, որը քննադատում է սոցիալական պայմաններն ու մարդկային վարքի տեսակները տարբեր իրավիճակներում, հատկապես պատերազմի և ճգնաժամային ժամանակահատվածներում:
Համազգային թատրոնի ներկայացումներն հաճախ վերլուծում են հերոսների հարաբերությունները, հասարակության նրբությունները և սոցիալական խնդիրները:
Թատրոնները, ներառյալ Համազգային թատրոնը, հաճախ օգտագործում են տարբեր տեխնիկական և ստեղծագործական մոտեցումներ, որպեսզի բացահայտեն Գի դը Մոպասանի Փամփլիկի պատմության թեմաները և կերպարները, որոնք թույլ են տալիս բարձրացնել նրանց սոցիալական դիրքերը, տարբեր տեսակետները: Դրանք կարծես հակադրում են միմյանց՝ ցույց տալով մարդկային հատկությունների բազմազանությունը:
Թատրոնը հաճախ օգտագործում է կինեմատոգրաֆիական կամ աուդիո-վիզուալ տեխնիկաներ՝ ստեղծելու տրամադրություն, որը համապատասխան է պատմության նրբություններին, օրինակ՝ պատերազմի դաժանության հետևանքներ – ազդեցությունը կամ սոցիալական անհավասարությունը:
Ներկայացվող թեման նկարագրում է մարդու վարքը, որը տեղի է ունենում պատերազմի կամ ճգնաժամային ժամանակներում, և ինչպես է այն ազդում հարաբերությունների վրա: Այստեղ առավել շատ ուշադրություն է դարձվում նախաձեռնող գաղափարների կամ հասարակական կարծիքի վրա:
Համազգային թատրոնը օգտագործում է ֆիզիկական հումոր և հուսադրող սցենաներ, որպեսզի միանգամից բացահայտի ծանր թեմաները, ինչը հարուստ խորը կախվածություն է ստեղծում հանդիսատեսի հետ:
Թատրոնը հաճախ օգտագործում է խորհրդանշաններ՝ ներկայացնելու սոցիալական անհավասարությունը, ասույթները կամ գաղափարները։ Սա կարող է ներառել հատուկ սեռային կամ ընդհանրական պատկերներ. Նման մոտեցումները թույլ են տալիս հանդիսատեսին ավելի լավ հասկանալ և զգալ Մոպասանի ստեղծագործության պատմությունը, կերպարները ու թեմաները:
Համազգային թատրոնի «Փամփլիկ» ներկայացման գաղափարը: Թատրոնը Գի դը Մոպասանի ստեղծագործությունը մեկնաբանում է ժամանակակից տեսանկյունից, դերասանները կենտրոնանում են կերպարների հոգեբանական խորության վրա, ինչը թույլ է տալիս հանդիսատեսին զգալ նրանց ներքին պայքարները։
Հաջողակ դերասաններ են խաղում հոմանիշ ու հակասական կերպարներ, որոնք ներկայացնում են զինվորական համակարգը, անհատին և դասային բաժանումները: «Փամփլիկը»՝ սովորական ֆրանսիացի պորտուգալացին հակադրվում է նրան, ով ցուցաբերում է անմարդկային կամ բարոյական խզումներ:
Ներկայացումը զգալիորեն շոշափում է մթնոլորտը, որտեղ տարբեր կերպարներ և դրամատիկ իրադարձություններ՝ հանդիսատեսին ներգրավելով, փոխազդում են միմյանց հետ:
Համազգային թատրոնը փորձում է ներգրավել հանդիսատեսին, ստեղծելով ինտերակտիվ դրսևորումներ կամ քննարկումներ պատմության թեմաների շուրջ, ինչը կարևոր ներդրում է ներկայացման մեջ:
Համազգայինները տարբերվում են՝ կախված ներկայացման տարածքից, բայց ընդհանուր առմամբ՝ բուն ներկայացումը ձգտում է հավատարիմ մնալ Մոպասանի հիմնական թեմաներին, միևնույն ժամանակ՝ բարձրաձայնում է ժամանակակից խնդիրներ:
Ներկայացման ռեժիսորն է Համազգային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, դերասանուհի Նարինե Գրիգորյանը, Փամփլիկի դերում է՝ Տաթիկ Ղազարյանը։
Ես այս ներկայացումն առաջին անգամ տեսել էի Համազգային թատրոնում, երկու անգամ՝ հեռուստատեսությամբ, սկայն չվարանեցի ու ևս մեկ անգամ՝ այցելելով Միջազգային թատերական երևանյան փառատոն, վայելեցի այն։ Պարզվեց նաև, որ հարևանությամբ նստած երիտասարդ ու տարեց քաղաքացիներն առաջին անգամ էին դիտում, ինչից անկեղծ զարմացա, ինձ թվում էր այս հրաշալի, ընտրագույն ներկայացումն արդեն տեսել են բոլորը։ Եթե դուք դեռ չեք տեսել Փամփլիկը՝ ներեցեք, բայց շատ բան եք կորցրել, շտապեք՝ շուտով թերևս Համազգային թատրոնի նոր շենքում, նոր բեմում։
Սիմոն Սարգսյան
