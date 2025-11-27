Թերլիցքավորման դեպքեր են հայտնաբերվել «Արմպետրոլ» ՍՊԸ-ին պատկանող լցակայաններում․ Լուսանկարներ

ՀՀ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը իրականացրել է վերահսկողական միջոցառումներ բենզինի և դիզելային վառելիքի իրացմամբ զբաղվող «ԱՐՄՊԵՏՐՈԼ» ՍՊԸ-ին պատկանող լցակայաններում։
Ինչպես հայտնել է տեսչական մարմինը, վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերվել են վառելիքաբաշխիչ սարքավորման չափագիտական կանոնների և նորմերի պահանջների խախտումներ, մասնավորապես՝ թերլիցքավորման դեպքեր հետևյալ հասցեներում․
ք․ Երևան, Նոր Նորք թաղամաս, Մյասնիկյան 20/1,
ք․ Երևան, Նոր Նորք թաղամաս, Դավիթ Բեկի 286/3։
Հայտնաբերված խախտումների համար տնտեսվարող սուբյեկտը օրենքով սահմանված կարգով կենթարկվի վարչական պատասխանատվության։
