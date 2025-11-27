27/11/2025

Թերլիցքավորման դեպքեր են հայտնաբերվել «Արմպետրոլ» ՍՊԸ-ին պատկանող լցակայաններում․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 27/11/2025 1 min read

ՀՀ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը իրականացրել է վերահսկողական միջոցառումներ բենզինի և դիզելային վառելիքի իրացմամբ զբաղվող «ԱՐՄՊԵՏՐՈԼ» ՍՊԸ-ին պատկանող լցակայաններում։

588438919_1380343490798920_7852267298927451256_n.jpg (654 KB)

Ինչպես հայտնել է տեսչական մարմինը, վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերվել են վառելիքաբաշխիչ սարքավորման չափագիտական կանոնների և նորմերի պահանջների խախտումներ, մասնավորապես՝ թերլիցքավորման դեպքեր հետևյալ հասցեներում․

ք․ Երևան, Նոր Նորք թաղամաս, Մյասնիկյան 20/1,

ք․ Երևան, Նոր Նորք թաղամաս, Դավիթ Բեկի 286/3։

Հայտնաբերված խախտումների համար տնտեսվարող սուբյեկտը օրենքով սահմանված կարգով կենթարկվի վարչական պատասխանատվության։

589644119_1380343507465585_6036599097630047941_n.jpg (667 KB)

