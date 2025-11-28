28/11/2025

Թրամփի «Խաղաղության ծրագիրը» մտել է փակուղի․ The Atlantic. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 28/11/2025 1 min read

The Atlantic-ը գրում է, որ Ուկրաինայի շուրջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին ամիսների խաղաղասիրական նախաձեռնությունները վերածվել են քաղաքական ճոճանակի, իսկ նրա վերջին փորձը կարգավորման ուղղությամբ փակուղի է մտել։

Թերթը նշում է, որ Սպիտակ տան դիրքորոշումը մշտապես փոխվել է՝ կոշտ պահանջներից մինչև Կիևին աջակցության խոստումներ։ Անցյալ շաբաթ ԱՄՆ-ը սկզբում պաշտպանել է Ռուսաստանի պահանջների հիման վրա ձևավորված 28 կետից բաղկացած «խաղաղության ծրագիրը»։ Ժնևում քննարկումներից հետո առավել հակասական կետերը կրճատվել են։

Չնայած զիջումներին, Կրեմլն արդեն հայտարարել է, որ չի հրաժարվի իր հիմնական պահանջներից։

«Մոսկվան հստակ հասկացրել է. տարածքների շուրջ փոխզիջումներ չեն լինի։ ԱՄՆ-ի եվրոպացի գործընկերները զգուշացնում են՝ ծրագիրը ձախողվում է և միայն ամրապնդում է Կրեմլի վստահությունը։ Դաշնակիցները տարիներ շարունակ ճնշման ռազմավարություն էին կառուցում Ռուսաստանի վրա, իսկ Վաշինգտոնի կտրուկ փոփոխությունները քանդում են միասնական ճակատը»։

Գազայում հաջող գործարքից հետո Թրամփն ակնկալում էր դիվանագիտական էֆեկտը կրկնել նաև Ուկրաինայում, սակայն նրա թիմի ներսում կան տարբեր տեսակետներ.

Փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը պնդում էր արագ գործարքի անհրաժեշտությունը։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն պնդում էր Կրեմլի իրական մտադրությունների ստուգման անհրաժեշտությունը։ Հենց Ռուբիոն է խափանել Թրամփի և Պուտինի նախատեսված գագաթնաժողովը Բուդապեշտում՝ Մոսկվայի պայմաններն անընդունելի համարելով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտինն այդպես էլ չի հրաժարվում Խորհրդային միությունը վերականգնելու հանցավոր մտքից

28/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինի «խորհուրդը» մարտահրավեր է ամենից առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին

28/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը հետխորհրդային տարածքի «աշխարհաքաղաքական հսկողության հարցն արդեն իսկ լուծված է համարում»

27/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփի «Խաղաղության ծրագիրը» մտել է փակուղի․ The Atlantic. Լուսանկար

28/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Որդիներս ուժ տվողը դարձան, և այն, որ պետք է բարձր պահենք Սամվելիս անունը». Սամվել Մանասյանն անմահացել է հոկտեմբերի 17-ին Մարտակերտում. Լուսանկարներ

28/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկու լուր՝ մեկը լավ, մյուսը՝ վատ

28/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

#Ուղիղ․ Ինչ է կատարվում Մայր Աթոռում, ժողով է սպասվում. Տեսանյութ

28/11/2025 infomitk@gmail.com