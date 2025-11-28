28/11/2025

Կգրեն, որ վերը նշված մարդկանց կողքին կային արժանապատիվ հոգևորականներ … Իշխան Սաղաթելյան

infomitk@gmail.com 28/11/2025 1 min read

Տարիներ հետո պատմաբանները Հայաստանի այս շրջանի մասին կգրեն, որ Արցախը հանձնած, հայ ժողովրդին մահ, պարտություն և ողբերգություն բերած Փաշինյանը այդքանից հետո շարունակում էր մնալ իշխանության, քանի որ

– պատերազմից հետո գտնվեցին բանակի գեներալներ, ովքեր կանգնեցին նրա առաջ և պատվի առան,

– գտնվեցին հոգևորականներ, սրբազաններ, ովքեր եկեղեցին պղծողի և իրենց հոգևոր եղբայրներին գերի վերցնողի առաջ ծնկի եկան, իսկ Արցախի թեմի առաջնորդը խոնարհվեց Արցախը հանձնողի առաջ,

– գտնվեցին քաղաքական ուժեր, գործիչներ, ովքեր համակերպվեցին, պայմանավորվեցին, վախեցան և այդպես էլ պատասխանատվություն չստանձնեցին պայքարելու,

– գտնվեցին գործիչներ, ովքեր սոցիալական ցանցերից այդպես էլ դուրս չեկան կամ գլխավոր թիրախին թողնելով` հին ու նոր արեցին,

– գտնվեցին հայ գործարարներ, ովքեր ֆինանսավորեցին դավաճանին իր հակահայ ծրագրերը իրականացնելու համար,

-գտնվեցին քննիչներ, դատախազներ, դատավորներ, ովքեր բութ գործիք դարձան ազգակործանի ձեռքին նրա իշխանությունը պահելու համար։

Բայց նաև կգրեն, որ այս ամենը ուներ նաև դրական ազդեցություն. սա մաքրվելու, ջրեր զուլալելու, թացը չորից տարբերակելու հնարավորություն էր։

Կգրեն, որ վերը նշված մարդկանց կողքին կային արժանապատիվ հոգևորականներ, գործարարներ, ազգային գործիչներ, զինվորականներ, դատավորներ, պարզապես ազնիվ և հայրենասեր քաղաքացիներ, ովքեր զրկանքների, բանտարկությունների գնով պայքարեցին և չհանձնվեցին:

Եվ այս ամոթալի շրջանը երկար չտևեց. Եկեղեցին և իսկական հոգևորականները մնացին կանգուն, ազգային ուժերը չկոտրվեցին, կազմակեպեցին իրենց ժողովրդին՝ ազատագրելով հայրենիքը դավաճաններից և գործակալներից։

Իշխան Սաղաթելյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Տեր Վրթանես, գնա ապաշխարվիր այս մեղքիդ համար ու հրապարակավ ներողություն խնդրիր բոլոր արցախցիներից

28/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիմա ինչպե՛ս նայեմ նրանց երեսին … Տեր Ասողիկ

28/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբե՛ք չի ներում իր դեմ թշնամություն արած մարդկանց ճամբարափոխությունը և պաթոլոգիկ վախ ունի դավաճանների շողոքորթությունից

28/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփի «Խաղաղության ծրագիրը» մտել է փակուղի․ The Atlantic. Լուսանկար

28/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Որդիներս ուժ տվողը դարձան, և այն, որ պետք է բարձր պահենք Սամվելիս անունը». Սամվել Մանասյանն անմահացել է հոկտեմբերի 17-ին Մարտակերտում. Լուսանկարներ

28/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկու լուր՝ մեկը լավ, մյուսը՝ վատ

28/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

#Ուղիղ․ Ինչ է կատարվում Մայր Աթոռում, ժողով է սպասվում. Տեսանյութ

28/11/2025 infomitk@gmail.com