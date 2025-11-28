28/11/2025

Նա մոլորված զավակ չէ, մոլորեցնող գայլ է․ Տեր Վրթանեսը՝ Փաշինյանի մասին․ Տեսանյութ

Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վրթանես քահանա Բաղալյանը լրագրողների հետ զրույցում  քննադատեց  վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին՝ հայտարարելով, որ նա կեղծիքների ամենահզոր աղբյուրներից մեկն է։

Նրա խոսքով՝ Փաշինյանի լեզուն հաճախ հակասական է. երբ նա մեկին անվանում է քաջ, դա ենթադրում է վախկոտություն, իսկ երբ ասում է համարձակ ես, ապա իրականում հակառակն է:

Հարցին՝ արդյոք կարելի է նրան համարել մոլորված զավակ, քահանան պատասխանեց. «Նա մոլորված զավակ չէ, նա մոլորեցնող գայլ է, գառան մորթով գայլ:

Նրանք միշտ անմռունչ գնում են ուժի կողմը։ Ուրեմն պետք է ուժեղանալ

Արդյո՞ք Նիկոլի ու կառավարության կողմից ներկայացված 2020 թ. պատերազմի զոհերի ․․․

Տեր Վրթանես, գնա ապաշխարվիր այս մեղքիդ համար ու հրապարակավ ներողություն խնդրիր բոլոր արցախցիներից

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ավարտվել է վարդապետների հավաքը, ինչ են քննարկել

Օկուպացված Արցախում հայի են կալանավորել․ Լուսանկար

Ինչ հարցեր են դրել Փաշինյանին հանդիպած եպիսկոպոսների առաջ

