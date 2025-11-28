Լուրեր #Ուղիղ․ Ինչ է կատարվում Մայր Աթոռում, ժողով է սպասվում. Տեսանյութ infomitk@gmail.com 28/11/2025 1 min read RelatedPost navigationPrevious Այդ թուղթը որ լավ ուսումնասիրեք, կնկատեք, ոնց որ Տարոն Չախոյանը գրած լինի կամ Վահագն ԱլեքսանյանըNext Երկու լուր՝ մեկը լավ, մյուսը՝ վատ Բաց մի թողեք 1 min read Լուրեր Սուրբ Բագարատ եպիսկոպոսի օրը նաև Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի անվանակոչության օրն է 28/11/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Բաքվում շինծու գործերով «դատավարությանը» փաստաբանները խնդրել են արդարացման «վճիռներ» կայացնել 28/11/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Երևան – Իջևան ավտոճանապարհին բախվել են ավտոմեքենաներ. Լուսանկար 28/11/2025 infomitk@gmail.com
