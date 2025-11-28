ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը գրում է․
«Եկեղեցական օրացույցով այսօր Սուրբ Կղեմա հայրապետի և Սուրբ Բագարատ Տոռոմենա եպիսկոպոսի տոնն է:
Ս. Բագարատ Տոռոմենա եպիսկոպոսը Սիլիկիայի լուսավորիչն է: Աշակերտել է Ս. Պետրոս առաքյալին, որն էլ նրան ձեռնադրելով ուղարկել է Սիլիկիա:
Նա դարձել է Տոռոմենա քաղաքի եպիսկոպոսը և իր քարոզչության շնորհիվ վերացրել կռապաշտությունը:
Սակայն քաղաքի մեծատուններից մեկը, որ համոզված հեթանոս էր, մի օր, Ս. Բագարատի առանձնական աղոթքի պահին, սրախողխող է անում նրան: Քաղաքապետը պատժում է չարագործին, իսկ սրբի մարմինը մեծ պատիվներով ամփոփում տապանի մեջ` «որպեսզի բարեխոս և օգնական լինի բոլորի համար»:
Սուրբ Բագարատ եպիսկոպոսի օրը նաև Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի անվանակոչության օրն է:
Արևշատություն, առողջություն և օր առաջ ազատություն մաղթենք մեր սիրելի Սրբազան Հորը»:
