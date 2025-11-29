Արցախի թեմի առաջնորդը ժողովրդին չառաջնորդեց, եկել է Հայաստան բարոյալքություն է քարոզում

Անվտանգության մարմինների կողմից կառավարվող կեղծ հոգևորականների խումբը, ովքեր Փաշինյանի առանձնասենյակի հյուրախաղերից հետո քարոզչական դաշտ են նետվել, բավականին ստորաքարշ առաքելություն են ստանձնել:
Դրանց ասելիքս և որակումները շատ են, սակայն դրանք ամբողջությամբ կշարադրեմ Մայր Աթոռի համապատասխան որոշումներից հետո:
Նկատեցի, որ մարդկանց ասելիքն առավելապես Արցախի թեմի դասալիք առաջնորդի մասին է` հիասթափությունից մինչև ոչնչությունների դասին հռչակել:
Մի մարդ, ով արցախցիների համար ճակատագրական պահին` բլոկադա, ագրեսիա, բռնի տեղահանություն, Արցախում չի եղել, մարդկանց չի առաջնորդել, այսօր փորձում է վեհ դիրքերից, փաշինյանական հրահանգներով, բարոյալքություն քարոզել:
Ինչ արած, իրենք են ընտրել բարոյական դիակի վերածվելու դերը, պետք չէ իրենց խանգարել, մեկ է` իրենց խոսքն ու դերն արժեք չունի և ճիշտ էլ տեղում են հայտնվել:
Տիգրան Աբրահամյանի էջից
Բաց մի թողեք
Մոմ պահողների բանդան գործել է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ․ Լևոն Զուրաբյան
26 տարի Հայ առաքելական եկեղեցին գլխավորած Գարեգին Բ-ն այդ ինչքա՜ն քիչ մեղքեր ունի
Իրեն իշխանության բերած, աջակցած հանրային սեկտորի, քաղաքական գործիչների, նախկին պաշտոնյաների ահռելի բանակից ո՞ վ է այսօր իր կողքին