Կամանդիրն աչքիս ուզում է, որ հետույքին ձեռք տան․ Կին զինծառայողին մեղադրանք է առաջադրվել

Datalex դատական տեղեկատվական համակարգից տեղեկանում ենք, որ ՀՀ ՊՆ Ն զորամասի պայմանագրային զինծառայող, կին զինծառայող Հ.Ա.-ին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 524-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով՝ ստորադասի կողմից հրամանատարի նկատմամբ վիրավորանք հասցնելու համար։

Մեղադրյալը 2024 թվականի դեկտեմբերի 6-ին այլ զինծառայողների ներկայությամբ իր ուղղակի պետ փոխգնդապետ Ռ.Ս.-ի հասցեին հնչեցրել է վիրավորանք պարունակող արտահայտություն՝ նվաստացնելով վերջինիս պատիվն ու արժանապատվությունը։ Գործը դատարան է ուղարկվել 2025 թվականի մայիսի 8-ին։

Մանրամասներ՝ քրեական պատմություններով հայտնի «Մանումենտցի Դավիթիկ»-ին վնասվածք պատճառած դեպքից

Վանաձորում վիճաբանության ժամանակ տղամարդը ատրճանակն ուղղել է 2 տարեց կանանց ուղղությամբ և սպառնացել

Արտառոց դեպք Իջևանում, հայր և որդի վիճաբանել են պարեկների հետ, հարվածել, քաշքշել և հնչեցրել հայհոյանքներ

Դեկտեմբերի 1-ի աստղագուշակ․ Շատ բան կախված կլինի ձեր շրջապատի մարդկանցից

Ինչպես է Ցուցուլյանի ինքնասպանության փորձ կատարած որդու վիճակը

«Իսկ ո՞վ գիտի, «սուրբ Աֆշորաց» տոնը եկող կիրակի է, թե մյուս։ Եթե չեմ սխալվում «սուրբ Բենթլիաց» տոնին ընդառաջ պիդ ըլլա»

Ցուցաբերել 0 հանդուրժողականություն պատարագի գրաքննությանն ու եկեղեցու զավթմանը․ Հովհ․ Իշխանյան

