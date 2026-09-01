ԵՄ-ն ցանկանում է համոզել Չինաստանին սահմանափակել արտահանումը դեպի ԵՄ

Բրյուսելի և Պեկինի միջև հարաբերությունները լավագույնս կբարելավվեն, «եթե այս խնդիրը լուծվի երկու կողմից», – ասաց ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը ուսումնասիրում է Պեկինին համոզելու ուղիներ՝ զսպելու իր արտահանումը դեպի ԵՄ, քանի որ Բրյուսելը ձգտում է կրճատել Չինաստանի հետ առևտրի զգալի դեֆիցիտը, երկուշաբթի օրը հայտարարեց առևտրի ղեկավարը։
«Մեխանիկորեն, եթե նայենք մեր դեֆիցիտի խնդրին, անհրաժեշտ է եվրոպական ապրանքների Չինաստան ներմուծման ավելացում… Մենք նաև պետք է նայենք, թե ինչպես ավելի լավ կառավարել չինական արտահանումը դեպի ԵՄ», – հարցազրույցում ասաց Մարոշ Շեֆչովիչը։
«Շատ պարզ է, որ ապագա հարաբերությունների ամենաարդյունավետ և լավագույն ճանապարհը կլինի, եթե այս խնդիրը լուծվի երկու կողմից», – հավելեց նա։
Հանձնաժողովը ազգային առաջնորդների ճնշման տակ է՝ հոկտեմբերի կեսերին ցույց տալու Պեկինի հետ իր համագործակցության կոնկրետ արդյունքներ։ Երկու ամիս առաջ անդամ երկրները կոչ արեցին Բրյուսելին մշակել նոր գործիքներ՝ Չինաստանի հետ ԵՄ-ի օրական 1 միլիարդ եվրոյի առևտրային դեֆիցիտը կրճատելու համար: Հարցն ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում, քանի որ ԵՄ քիմիական և ավտոմեքենաների արտադրողները փակում են գործարաններ և կրճատում աշխատատեղերը, քանի որ պայքարում են չինական ավելի էժան ներմուծման հետ մրցակցելու համար։
Առևտրի հանձնակատարը նշել է, որ իր չինացի գործընկեր Վան Վենտաոյի հետ տեսակոնֆերանսի միջոցով կխոսի «սեպտեմբերի կեսերին», նախքան «հոկտեմբերի սկզբին» Պեկին այցելելը: Շեֆչովիչի խոսքով՝ այս շաբաթ Չինաստանում է նաև ԵՄ բանակցողների թիմը, որտեղ բանակցությունները «շատ բաց են, շատ դժվար», «բոլոր թեմաները… սեղանին են»։
«Մենք պետք է շոշափելի արդյունքներ ունենանք մինչև հոկտեմբեր», – ասել է նա՝ հավելելով, որ ԵՄ առաջնորդները փնտրում են «հստակ արդյունքներ», այդ թվում՝ «որոշ փորձնական ծրագրեր»՝ Չինաստանի մատակարարման ավելցուկը լուծելու համար։
Ավելի լայն իմաստով, մեկնաբանությունները արտացոլում են ԵՄ-ի մոտեցման մեջ Չինաստանի հետ առևտրային քաղաքականության մեջ արմատական փոփոխությունը և վերցնում են Վաշինգտոնի սեփական խաղային ձեռնարկից Պեկինի հետ։
Չինական ապրանքները Եվրոպա հասնելուց հետո հիմնականում ավանդական առևտրային պաշտպանության վրա հույսը դնելու փոխարեն, մոտեցումը ավելի ու ավելի է կենտրոնանում ասիական հսկայի հետ առևտրի կառավարման վրա՝ համատեղելով եվրոպական ապրանքների ավելի շատ վաճառքի ջանքերը Եվրոպա չինական բեռնափոխադրումների հոսքը վերահսկելու միջոցառումների հետ։ Ռազմավարությունը հիշեցնում է 1980-ականների քաղաքականությունը, երբ Ճապոնիան և Հարավային Կորեան համաձայնեցին սահմանափակել Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ մեքենաների, պողպատի և էլեկտրոնիկայի առաքումները։
Մասնավորապես, ԵՄ-ն կցանկանար Պեկինին վաճառել ոչ զգայուն ապրանքներ, ինչպիսիք են գյուղատնտեսական ապրանքները, բժշկական սարքավորումները և մեքենաները։
Ռազմավարության այս փոփոխությունը «իրականությանը արձագանք է, քանի որ մենք գիտենք, որ այս արտահանման աճերից շատերը չեն առաջանում մաքուր տնտեսական ցուցանիշների կամ մաքուր շուկայական տրամաբանության վրա», – ընդունեց հանձնակատարը, քանի որ Պեկինի կողմից պետական սուբսիդիաները շարունակում են խաթարել մրցակցությունը։
Սակայն չինական ներմուծման սահմանափակումը և անուղղակիորեն տեղական արտադրողների համար գների բարձրացումը կարող են ունենալ չնախատեսված հետևանքներ։
Իրանական պատերազմի պատճառով եվրոգոտում գնաճը հասավ 2.9 տոկոսի, ինչը զգալիորեն գերազանցում է Եվրոպական կենտրոնական բանկի 2 տոկոս նպատակը։ Չինական ներմուծումն ավելի թանկ դարձնող միջոցառումները կարող են խթանել գների հետագա աճը՝ ստեղծելով ավելի շատ գլխացավեր եվրոպական կառավարությունների համար։
Փոխզիջումներ
Եթե Պեկինի հետ իր համագործակցությունը արդյունք չտա, ԵՄ-ն կփորձի լիարժեքորեն օգտագործել իր առևտրային պաշտպանության միջոցները և փակել իր շուկաները, ասաց Շեֆչովիչը։
«Մենք աշխատում ենք շատ կոնկրետ առաջարկներով։ Տեսնենք, թե ինչպես կարձագանքեն մեր չինացի գործընկերները դրանց… Բայց եթե պարզապես որևէ գործողություն չձեռնարկվի, ապա, իհարկե, մեզ համար շատ ավելի դժվար կլինի պարզապես խոսել այս հարցերի մասին», – ավելացրեց նա։
Հանձնաժողովը ցանկանում է կատարելագործել պաշտպանության միջոցների կիրառման եղանակը՝ առևտրային միջոցառումներ, որոնք կարող են ժամանակավորապես սահմանափակել ներմուծումը, երբ հանկարծակի աճը սպառնում է եվրոպացի արտադրողներին։ ԵՄ-ն օգտագործեց նման միջոցառումների թարմացված տարբերակը, երբ հուլիսի սկզբին մաքսատուրքեր սահմանեց արտասահմանյան պողպատի վրա, ինչը նյարդայնացրեց իր առևտրային գործընկերներից շատերին, հիմնականում Բրազիլիային և Չինաստանին։
«Մի կողմից պետք է ասեմ, որ դա շատ արդյունավետ գործիք է։ Մյուս կողմից՝ այն շատ խիստ է», – ասաց Շեֆչովիչը՝ ընդգծելով, որ իր գերատեսչությունը դեռևս դասեր է քաղում պողպատի գործից՝ այդ հետաքննությունները ավելի արագ և ավելի հավասարակշռված դարձնելու համար։
Առևտրի հանձնակատարը հավելեց, որ Բրյուսելը դեռևս մշակում է «դիվերսիֆիկացման գործիք»՝ խրախուսելու բիզնեսներին ապրանքներ ձեռք բերել տարբեր մատակարարներից, երբ այլընտրանքներ կան. նպատակն է նվազեցնել Եվրոպայի կախվածությունը չինական արտադրանքից ռազմավարական ոլորտներում։
«Իհարկե, դիվերսիֆիկացիան իր հետ բերում է ծախսեր», – ասաց Շեֆչովիչը՝ մատնանշելով զգայուն ապրանքների, ինչպիսիք են կարևորագույն հանքանյութերը կամ կանաչ տեխնոլոգիաները, գների աճը։ Սակայն որոշ ընկերություններ, ասաց նա, գիտակցում են, որ «դիվերսիֆիկացիայի արժեքը փոքր է խափանումների արժեքից»։
Բաց մի թողեք
Հյուսիսային Մակեդոնիան կարող է նոր վետո կիրառվել Բուլղարիայի կողմից
Ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի անդամ Ռաֆայել Գլյուքսմանի ճանապարհը դեպի Ելիսեյան պալատ բախվում է անսպասելի խոչընդոտի
Մարին Լը Պենի ռիսկային տնտեսական խաղադրույքը