30/11/2025

Վեհափառի անունը նորից չհնչեց, ինչից հետո ժողովուրդը բարձրաձայն հնչեցրել է ու քաշքշուկ է սկսվել․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 30/11/2025 1 min read

Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մատուցված Սուրբ Պատարագի ժամանակ Վեհափառի անունը նորից չհնչեց, ինչից հետո ժողովուրդը բարձրաձայն հնչեցրել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի անունը, ինչից հետո մի քաղաքացու քաշքշելով դուրս բերեցին եկեղեցուց։

Երկու քաղաքացի բերման է ենթարկվել։ Բերման ենթարկվածներն են Հովհաննես Իշխանյանը և Հայկ Դորունցը։

Եվս մեկ տեսանյութ այստեղ

Բաց մի թողեք

1 min read

Սուրբ Սարգիսը պղծած քահանան կարգալույծ կարվի

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանն ու իր խմբակը Սբ․ Սարգիս եկեղեցում են, ավանդաբար այնտեղ է նաև Նարեկ Կարապետյանը․ Տեսանյութ

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանը որոշել է վերադառնալ Հայաստան

29/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սուրբ Սարգիսը պղծած քահանան կարգալույծ կարվի

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանն ով ա, ում շունն ա՝ ՀՀ քաղաքացին Երևանի քաղաքապետին․ Տեսանյութ

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռոմի Պապը Ստամբուլի հայ եկեղեցում ողջունել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդին

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խելքի եկեք, քանի ուշ չէ․ Հրաժարվեք իշխանությունների հետ համագործակցությունից, վերադարձեք եկեղեցի, ապաշխարեք

30/11/2025 infomitk@gmail.com