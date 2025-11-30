Վեհափառի անունը նորից չհնչեց, ինչից հետո ժողովուրդը բարձրաձայն հնչեցրել է ու քաշքշուկ է սկսվել․ Տեսանյութ

Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մատուցված Սուրբ Պատարագի ժամանակ Վեհափառի անունը նորից չհնչեց, ինչից հետո ժողովուրդը բարձրաձայն հնչեցրել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի անունը, ինչից հետո մի քաղաքացու քաշքշելով դուրս բերեցին եկեղեցուց։
Երկու քաղաքացի բերման է ենթարկվել։ Բերման ենթարկվածներն են Հովհաննես Իշխանյանը և Հայկ Դորունցը։
