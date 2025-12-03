03/12/2025

Աղջիկների վեճ՝ Բրյուսովի համալսարանում. ծեծկռտուքի բոլոր մասնակիցները ձերբակալվել են․ ՆԳՆ

infomitk@gmail.com 03/12/2025 1 min read

Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում վիճաբանություն է եղել:

Ծեծկռտուքի մասնակիցները մի խումբ աղջիկներ են: Ըստ նույն տեղեկությունների՝ վիճաբանությունը ծագել է միմյանց վիրավորելու հարցի շուրջ:

ՆԳՆ ոստիկանությունից հայտնել են. «ՆԳՆ Համայնքային ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի ծառայողները հայտնաբերել և ֆիզիկական ներգործության հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել են միջադեպի բոլոր մասնակիցներին։ Նրանք ներկայացվել են նախաքննական մարմին»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Տեր Վազգեն Հովհաննիսյանի բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում է տեղի ունեցել․ Լուսանկար

03/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լույս է տեսել նոր երաժշտական ուսումնամեթոդական ձեռնարկ․ Լուսանկար

02/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔԿ-ն հաստատեց՝ Արշակ Սրբազանի մասնակցությամբ տեսագրությունն իր հետ առնչություն չունի

02/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ազգը՝ կարոտ կաթողիկոսի եռանդին, կաթողիկոսը՝ կարոտ ազգի սիրուն

03/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրիում ընդդիմությունը միավորվեց, իշխանափոխություն չի լինի

03/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աղջիկների վեճ՝ Բրյուսովի համալսարանում. ծեծկռտուքի բոլոր մասնակիցները ձերբակալվել են․ ՆԳՆ

03/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քի Վեսթը դավադրություն էր, որի համատեքստում տեղի է ունեցել «Հոկտեմբերի 27»

03/12/2025 infomitk@gmail.com