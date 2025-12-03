Աղջիկների վեճ՝ Բրյուսովի համալսարանում. ծեծկռտուքի բոլոր մասնակիցները ձերբակալվել են․ ՆԳՆ

Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում վիճաբանություն է եղել:
Ծեծկռտուքի մասնակիցները մի խումբ աղջիկներ են: Ըստ նույն տեղեկությունների՝ վիճաբանությունը ծագել է միմյանց վիրավորելու հարցի շուրջ:
ՆԳՆ ոստիկանությունից հայտնել են. «ՆԳՆ Համայնքային ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի ծառայողները հայտնաբերել և ֆիզիկական ներգործության հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել են միջադեպի բոլոր մասնակիցներին։ Նրանք ներկայացվել են նախաքննական մարմին»:
